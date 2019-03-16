У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

08:54

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в пятницу осуществил очередной полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем он лег курсом в сторону морской границы Калининградской области.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Одновременно вблизи границ Калининградской области в пятницу осуществлял многочасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл. Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Аналогичный полет вблизи Калининградской области американский стратегический бомбардировщик B-52H провел в четверг. Перед этим он также совершил трансатлантический перелет с авиабазы Барксдейл на континентальной части США.

Как сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.