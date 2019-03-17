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Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой Зеландии

12:17 17.03.2019
Фото с сайта Корреспондент.net
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Правоохранительные органы считают, что три человека, задержанные ранее в связи с терактом в Новой Зеландии, не причастны к стрельбе в мечетях Крайстчерча. Одного из них отпустили, еще двум предъявлены обвинения по другим делам, сообщил в ходе пресс-конференции глава полиции страны Майк Буш.

После теракта полиция задержала четырех человек — трех мужчин и одну женщину, среди них 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарранту, которому были предъявлены обвинения в убийстве. Он арестован до 5 апреля.

По словам Буша, полиция задержала еще одного мужчину и женщину, после того как в их машине было найдено огнестрельное оружие. Женщину уже отпустили на свободу, мужчине предъявлены обвинения в противоправных действиях, "связанных с огнестрельным оружием", передает РИА Новости.

Третий задержанный был обвинен в подстрекательстве к расовой дискриминации и в понедельник предстанет перед судом.

"На данный момент мы не считаем, что эти люди связаны с атаками", — заявил Буш.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) произошла стрельба. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Погибли 50 человек, еще 48 находятся в больницах.

По словам очевидцев, стрельбу из автоматического оружия в мечети пригорода Линвуд, где в тот момент находились не менее 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.

По данным СМИ, он является гражданином Австралии ультраправых взглядов. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.

Темы: Новая Зеландия, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 17:28
Гость: xmyr

Исторгни из себя политику ! Когда политики гундосят блаблабла это сплошная фальшивка, и тогда распознав , начинает гундосить блаблабла оружие, в руках пассионарных дебилов.
17.03.2019, 14:12
Гость: Ян

Надо и четвëртого отпустить. Он не виновен. Он просто играл в GTA))).
17.03.2019, 13:43
Гость: Вот это да!

В тихом омуте черти водятся, оказалось.
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