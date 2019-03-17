В Белграде протестующие прорвали оцепление у президентского дворца

16:59

Демонстранты в столице Сербии прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента. Протестующие решили поставить грузовик с динамиками перед зданием. Во время прорыва оцепления они напали на полицейских.

"Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров "Союза за Сербию" Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком", — приводит РИА Новости цитату из сообщения МВД Сербии

Собравшаяся вокруг президентской резиденции "Андричев венац" толпа свыше тысячи человек требует, чтобы к ним вышел президент Сербии.

"Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами", — обратился один из лидеров протеста экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич.

Демонстранты взялись за руки, формируя обруч вокруг администрации президента, и поют национальный гимн Сербии.

Ранее свыше тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре города. После начала пресс-конференции Александра Вучича около 12:00 мск вокруг резиденции начался шум, участники протеста прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание. Служба безопасности не пускает их внутрь.