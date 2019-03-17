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В Белграде протестующие прорвали оцепление у президентского дворца

16:59 17.03.2019
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Демонстранты в столице Сербии прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента. Протестующие решили поставить грузовик с динамиками перед зданием. Во время прорыва оцепления они напали на полицейских.

"Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров "Союза за Сербию" Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком", — приводит РИА Новости цитату из сообщения МВД Сербии

Собравшаяся вокруг президентской резиденции "Андричев венац" толпа свыше тысячи человек требует, чтобы к ним вышел президент Сербии.

"Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами", — обратился один из лидеров протеста экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич.

Демонстранты взялись за руки, формируя обруч вокруг администрации президента, и поют национальный гимн Сербии.

Ранее свыше тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре города. После начала пресс-конференции Александра Вучича около 12:00 мск вокруг резиденции начался шум, участники протеста прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание. Служба безопасности не пускает их внутрь.

Темы: Сербия, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 21:18
Гость: Иван простак

В Сербии Вучич считается прозападным политиком, сторонником вхождения Сербии в ЕС, ценой сдачи национальных интересов в Косово. Национал - предателем. Заигрывание с Путиным должно было смягчить это впечатление, но народ смотрю не поверил.
17.03.2019, 21:13
Гость: ant1949

Демонстранты собираются против всего плохого за все хорошее.
Плохо у них в следствии удушающих приемов, которые Запад применил против сербов.
Хорошее будет если:1. прекратиться удушение и сербы вздохнут полной грудью или 2. если они адаптируются к жизни в придушенном состоянии и сохранят свою независимость.
Снятие удушения обусловлено прекращением сербской самобытности и превращением Сербии в вассала Запада.
Увы, второй вариант маловероятен, ибо слаб человек и не всякий народ способен ради свободы и независимости стойко терпеть лишения, поэтому сербы будут вынуждены поддаться грубому насилию.
17.03.2019, 20:44
Гость: Это правильно

Вучичь ведет Сербию в НАТО и ЕС. Гони его, парни!
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