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ВВС США перебросили в Европу эскадрилью стратегических бомбардировщиков

08:54 17.03.2019
B-52H Stratofortress
Стоп-кадр с Youtube
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США начиная с четверга перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

В субботу после трансатлантического перелета с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана) в Англию с разницей в несколько часов прибыли два бомбардировщик B-52H Stratofortress.

В предыдущие двое суток на авиабазе Фэрфорд приземлились четыре таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

В четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области.

Как сообщило Минобороны РФ, в пятницу , в частности, американский бомбардировщик B-52H улетел после обнаружения российскими средствами ПВО над Балтикой. При этом он не приближался к границе РФ ближе 150 км.

"Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что в пятницу B-52H ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.

Темы: США
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 16:04
Гость: Хмы

Служивый, парнишка Матиас Руст на ероплане весь советский генералитете заменил.
17.03.2019, 15:58
Гость: P.S.

8 октября 1950 г. в 16.17 по местному времени два истребителя ВВС США Локхид F-80C "Шутинг Стар" ("Метеор") нарушили государственную границу СССР и, углубившись почти на 100 км, атаковали советский военный полевой аэродром Сухая Речка в 165 км от Владивостока, в Хасанском районе. В результате обстрела самолетами ВВС США на стоянке были повреждены семь самолетов советской эскадрильи, один сгорел полностью.
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17.03.2019, 15:13
Гость: ?

Можно и открыть, ежели кто туда пустит. Только врятли.
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