Эксперты узнали о желании 89% венесуэльцев скорого ухода Мадуро от власти

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Результаты последнего опроса венесуэльской компании Meganálisis продемонстрировали: 88,9% жителей Венесуэлы хотели бы, чтобы президент Николас Мадуро в ближайшее время покинул пост главы государства. Соответствующие итоги исследования размещены на сервисе для хранения документов Scribd. На них, в том числе, ссылается местная газета El Nacional.

В опросе, как пояснили социологи, приняли участие 1,1 тыс. человек по всей стране, он проводился в период с 11 по 14 марта в 16 крупнейших регионах Боливарианской Республики и, в частности, в 32 городах, пишет РБК. Статистическая погрешность составила 3,3%, уточнили специалисты.

По их данным, на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Мадуро и его правительство чавистов сейчас ушли от власти?» — положительно ответили 88,9% респондентов. «Нет» сказали 8,8% опрошенных, еще 2,2% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом идею, согласно которой н​ацассамблея (ее возглавляет объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо) должна разрешить иностранные миссии на территории Боливарианской Республики, поддержали 87,5% венесуэльцев, свидетельствуют итоги исследования. Противоположную точку зрения, согласно им, выразили 9% опрошенных, еще 3,4% респондентов ответили «не знаю».