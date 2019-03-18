Данные самописцев показали сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

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Анализ данных бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 свидетельствует о сходстве крушения с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства транспорта Эфиопии.

Министр Дагмавит Могес выступила после того, как французское бюро по расследованию авиакатастроф BEA направило эфиопским властям данные с речевого самописца и регистратора полетных данных разбившегося самолета.

Глава ведомства заявила, что новая информация помогла выявить "отчетливые сходства" между двумя катастрофами. При этом она отказалась предоставить конкретные данные, в том числе о том, работало ли на эфиопском самолете новое программное обеспечение Boeing, которое могло быть причиной катастрофы борта Lion Air.

Новая информация будет предметом дальнейшего изучения в ходе расследования. Также министр отметила, что данные проверили следователи из Эфиопии и США.

Утром 10 марта Boeing 737 Max 8, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян.