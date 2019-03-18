---"В американский конгресс внесли проект о санкциях за поддержку Мадуро"

13:18

Конгресс США опубликовал законопроект, предусматривающий введение санкций против россиян и других иностранцев, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

"Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и наших союзников в регионе", — подчеркивается в документе.

Законопроект, в частности, предусматривает запрет на получение американской визы для иностранцев, "действующих в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы".

Конгрессмены напомнили о переброске в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые участвовали в учениях в декабре прошлого года. Отмечается, что Москва оказывает Мадуро финансовую поддержку, предоставляя кредиты венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Автором инициативы стал член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц.

