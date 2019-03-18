В американский конгресс внесли проект о санкциях за поддержку Мадуро
Конгресс США опубликовал законопроект, предусматривающий введение санкций против россиян и других иностранцев, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.
"Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и наших союзников в регионе", — подчеркивается в документе.
Законопроект, в частности, предусматривает запрет на получение американской визы для иностранцев, "действующих в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы".
Конгрессмены напомнили о переброске в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые участвовали в учениях в декабре прошлого года. Отмечается, что Москва оказывает Мадуро финансовую поддержку, предоставляя кредиты венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.
Автором инициативы стал член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц.