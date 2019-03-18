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В американский конгресс внесли проект о санкциях за поддержку Мадуро

13:18 18.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Конгресс США опубликовал законопроект, предусматривающий введение санкций против россиян и других иностранцев, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.

"Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов и наших союзников в регионе", — подчеркивается в документе.

Законопроект, в частности, предусматривает запрет на получение американской визы для иностранцев, "действующих в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы".

Конгрессмены напомнили о переброске в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые участвовали в учениях в декабре прошлого года. Отмечается, что Москва оказывает Мадуро финансовую поддержку, предоставляя кредиты венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Автором инициативы стал член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц.
 

Темы: Венесуэла, США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 18:49
Гость: 2704

---"В американский конгресс внесли проект о санкциях за поддержку Мадуро"
ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ!
18.03.2019, 17:25
Гость: Нормально

Маразм конгрессменов крепчает. Это дает некоторые надежды.
18.03.2019, 16:34
Гость: Иван простак

Ну теперь понятно, откуда родило ноги у соцопроса, где все недовольны Мадуро. Но этот закон - эпичная глупость. Он просто вопиет, и просится войти в политические анекдоты.
Все комментарии (9)
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