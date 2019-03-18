Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей»

07:20

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей", пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление на личной странице Порошенко в Facebook.

"Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов", — заявил Порошенко.

Он предположил, что, по мнению Кремля, новая украинская власть отказалась бы от воссоединившегося с Россией полуострова.

"Он очень надеется, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым", — заключил президент.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20 процентов.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.