]]> ]]>
Главная В мире Новости

Инакомыслящих начали преследовать за год до убийства Хашкаджи

07:55 18.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман санкционировал секретную кампанию с целью заставить замолчать инакомыслящих граждан своего королевства более чем за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с секретными отчетами разведки.

Согласно данным собеседников издания, по приказу наследного принца была создана специальная группа оперативников, которая, начиная с 2017 года, провела десяток операций, включающих наблюдение, похищение, задержание и пытки саудовских граждан, а также убийство журналиста Washington Post.

Как сообщили источники газеты, группа контролировалась Саудом аль-Кахтани, консультантом по средствам массовой информации наследного принца. Его заместителем был сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии Махер Абдулазиз Мутреб. Другим оперативником в команде был Таар Галеб аль-Харби, член королевской гвардии.

Отмечается, что Махер Абдулазиз Мутреб и Таар Галеб аль-Харби сейчас находятся под следствием в Эр-Рияде по обвинениям в убийстве Хашкаджи , а Сауд аль-Кахтани содержится под домашним арестом. В связи с этим, подчеркивает издание, неясно, продолжает ли группа свою работу.

По мнению собеседников издания, репрессии в Саудовской Аравии резко обострились после того, как Мухаммед бен Салман стал наследным принцем в 2017 году.

С тех пор были задержаны десятки священнослужителей, интеллектуалов и активистов, а также людей, которые разместили критические или саркастические комментарии о правительстве в Twitter.

"Мы никогда не видели такого масштаба. Такой диссидент, как Джамаль Хашкаджи в прошлом не стоил бы таких усилий", - заявил изданию Брюс Ридель, бывший аналитик ЦРУ.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне сообщил, что королевство "очень серьезно относится к любым утверждениям о жестоком обращении с подсудимыми, ожидающими суда, или заключенными, отбывающими наказание".

"Саудовские законы запрещают пытки и привлекают к ответственности лиц, причастных к таким злоупотреблениям властью, а судьи не могут принимать признания, полученные под давлением", - добавил он.

По его словам, государственный прокурор королевства и комиссия по правам человека Саудовской Аравии расследуют "недавние утверждения".

Как напоминает "Интерфакс", Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Темы: Саудовская Аравия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.03.2019, 09:35
Гость: У нас

не Хаменеи,не исламская республика,не блюдение чистоты нравов с позиций веры,у нас язычество времен Римскои мперии,когда император был обожествлен и считался живым богом.Но есть и отличия,если у римлян почитали богами кроме императора и других богов,то и России все должны почитать богами всю чиновничью рать.Законы занесены на скрижали,ждем исполнения.
18.03.2019, 09:22
Гость: Согласен

с автором: очень напоминает Россию.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.