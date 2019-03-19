Власти Японии запретили любое физическое наказание детей

11:46

Родителям непослушных детей в Японии придется пересмотреть меры воспитания — правительство страны одобрило поправки, которые запрещают наказания с применением силы во всех формах.

По информации агентства Kyodo, запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и воспитателей. На следующем этапе власти Японии намерены изменить уголовное законодательство и внести в него положения, направленные на пресечение издевательств над детьми.

В феврале 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание правительству разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми — их в прошлом году было зарегистрировано более 80 тысяч. Это рекордный показатель за все время ведения такой статистики.

Поводом для безотлагательного внесения изменений стала история десятилетней девочки из города Тиба. Она погибла из-за того, что ее родители постоянно избивали ребенка, морили голодом и держали на холоде. Премьер отвел властям месяц на то, чтобы внести необходимые поправки в законодательство.