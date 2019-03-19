Полиция арестовала подозреваемого в массовом убийстве в трамвае в Утрехте

07:57

Полиция Утрехта арестовала 37-летнего уроженца Турции Гекмана Таниса, который предположительно открыл огонь по пассажирам городского трамвая.

Задержание произошло в одном из домов города при участии бойцов антитеррористического подразделения.

Мотивы преступника пока неясны. Прокурор города предполагал, что это могут быть «личные причины»; по данным турецкого агентства Anadolu Танис стрелял в свою родственницу, ехавшую в трамвае, а затем — в людей, которые пытались ей помочь.

В результате инцидента погибли три человека, пять получили ранения.