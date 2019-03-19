]]> ]]>
Главная В мире Новости

Полиция арестовала подозреваемого в массовом убийстве в трамвае в Утрехте

07:57 19.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Полиция Утрехта арестовала 37-летнего уроженца Турции Гекмана Таниса, который предположительно открыл огонь по пассажирам городского трамвая.

Задержание произошло в одном из домов города при участии бойцов антитеррористического подразделения.

Мотивы преступника пока неясны. Прокурор города предполагал, что это могут быть «личные причины»; по данным турецкого агентства Anadolu Танис стрелял в свою родственницу, ехавшую в трамвае, а затем — в людей, которые пытались ей помочь.

В результате инцидента погибли три человека, пять получили ранения.

Темы: Нидерланды, Происшествия в мире, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.03.2019, 09:11
Гость: порто-франко

"по данным турецкого агентства Anadolu, стрелял в свою родственницу, а затем — в людей, которые пытались ей помочь".
Ну да, то же самое агенство спекулирует на аналогичном новозеландском эпизоде ("рост антиисламизма"), а тут ищет отмашку.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.