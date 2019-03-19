Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

16:22

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, пишет "Интерфакс".

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - добавил он.

Отмечается, что исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

Согласно конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны, а также его смерти полномочия президента республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента; при невозможности председателя сената принять на себя полномочия президента они переходят к председателю мажилиса парламента; при невозможности председателя мажилиса принять на себя полномочия президента они переходят к премьер-министру республики.

Назарбаев также заявил, что останется председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности Казахстана. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаеву как первому президенту страны и лидеру нации (елбасы)дает закон "О Совете безопасности Республики Казахстан".

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.