]]> ]]>
Главная В мире Новости

В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

08:00 19.03.2019
Наводнение на авиабазе Оффатт
Фото со страницы в Facebook
Материалы по теме:

В американском штате Небраска затопило военную базу Оффатт. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион.

Это произошло вследствие резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Платт.

"Вода остается на одном уровне на протяжении 12 часов. Мы не ожидаем, что вода поднимется, однако мы готовы", - приводит слова полковника РИА Новости.

Военный добавил, что из-за наводнения эвакуировали 20 зданий.

Планируется, что авиабаза полностью возобновит работу в 05.00 по местному времени (16.00 мск).

Авиабаза Оффатт - одна из важнейших для американской армии, так как на ней, в частности, дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры.
Также на базе располагается новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление ядерным вооружением США.

Темы: США, Наводнения и затопления территорий, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.03.2019, 10:27
Гость: stalker

А может быть судный день уже наступил, раз даже самолеты "судного дня" под воду ушли ? Надо американцам помимо самолетов еще корабли "судного дня" изготовить. В общем, подготовиться на все случаи жизни.
19.03.2019, 08:50
Гость: Ы?!--судьи нашлись ишь ты

Небесный намек.
Впору строить сверхзвуковой
Ноев ковчег.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.