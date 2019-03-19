В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

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В американском штате Небраска затопило военную базу Оффатт. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС полковник Майкл Манион.

Это произошло вследствие резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Платт.

"Вода остается на одном уровне на протяжении 12 часов. Мы не ожидаем, что вода поднимется, однако мы готовы", - приводит слова полковника РИА Новости.

Военный добавил, что из-за наводнения эвакуировали 20 зданий.

Планируется, что авиабаза полностью возобновит работу в 05.00 по местному времени (16.00 мск).

Авиабаза Оффатт - одна из важнейших для американской армии, так как на ней, в частности, дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры.

Также на базе располагается новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление ядерным вооружением США.