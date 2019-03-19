«Это хаос»: Патриотические силы Белоруссии обратились к руководству страны из-за Украины

17:06

Авторитет Республики Беларусь возрастет, если руководство осудит установившийся на Украине профашистский режим



Изображение с сайта rusvesna.su

Обращение лево-патриотических объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство», к руководству Республики Беларусь в связи с проведением на Украине 31 марта 2019 года президентских выборов.

Постановлением Верховной Рады Украины на 31 марта 2019 года в республике назначены выборы президента Украины. Это уже вторые президентские выборы после кровавого государственного переворота 21 февраля 2014 года, совершенного при поддержке западных стран в результате которого законно избранный президент В. Янукович был отстранен от власти.

Первые после переворота президентские выборы на Украине, проведенные 25 мая 2014 года, не были ни демократичными, ни прозрачными. К власти был приведен ставленник Запада шоколадный олигарх П. Порошенко.

Целью выборов являлась легитимизация необандеровской хунты, дальнейший отрыв Украины от России, втягивание украинского государства в орбиту интересов Евросоюза и НАТО.

Прошло 5 лет президентства П. Порошенко. Что же изменилось на Украине за этот срок?

- Порошенко обещал прекратить войну в Донбассе, однако в братоубийственном конфликте по-прежнему льется кровь и гибнут люди, в том числе мирные жители региона.

- До сих пор не расследованы преступления националистов в феврале 2014 года на Майдане в Киеве, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, военные преступления в Донбассе, достойные трибунала, подобного Нюрнбергскому, на скамье подсудимых которого должна быть нынешняя верхушка Украины во главе с П. Порошенко.

- Все больше и больше ущемляется в правах русскоязычное население Украины, которое становится изгоем на родной земле.

- Усиливается националистическая русофобская пропаганда, очерняется подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны, в пантеон героев Украины включают предателей украинского народа, служивших Гитлеру в бандитских формированиях Бандеры и Шухевича.

- Необандеровское руководство Украины, объявив Россию страной-агрессором, на радость западным кукловодам настраивает народ не на мирный созидательный труд, а на войну с братским российским народом до последнего украинца.

- Страна, управляемая из Вашингтона, а не из Киева, становится все более зависимой от империалистических кругов Запада. Это ведет к деградации экономики и развалу всей государственной системы власти, растет безработица, нищает, голодает, мерзнет в холодное время года народ. Трудящиеся в настоящее время с ностальгией вспоминают о подлинном суверенитете процветающей Украинской Советской Социалистической Республики с высокоразвитой промышленностью и передовым сельским хозяйством, с высоким материальным и духовным благосостоянием людей труда.

Не подлежит сомнению, что Вашингтон, «поймав Украину на крючок», с «крючка» ее уже так просто не отпустит.

Честность и легитимность президентских выборов на Украине, намеченных на 31 марта 2019 года, в условиях тотального господства в государстве оголтелого национализма и неофашизма невозможна. В этом не сомневаются многие прогрессивные люди и политические деятели как на Украине, так и за ее пределами.

Во-первых, выбирать будет Вашингтон через посредство денежных вливаний местных олигархов, а не народ.

Во-вторых, открыто и нагло используется государственный ресурс для пропаганды голосования за ныне действующего президента П. Порошенко. Для повышения своего рейтинга П. Порошенко пошел даже на организацию опасной и гнусной провокации в Керченском проливе с последующим введением в нескольких областях Украины военного положения.

В-третьих, парализована государственная правоохранительная система власти, что подтверждают последние столкновения радикалов и полиции в Киеве и Черкассах. Доходит до того, что представители полиции, видя нарушение общественного порядка со стороны радикалов, не вмешиваются в события, т. е. боятся современных духовных наследников Бандеры. Эти банды крайне правых националистов орудуют по всей Украине, устанавливая произвол и беззаконие.

В-четвертых, в стране царит атмосфера запугивания, имеют место случаи преследования кандидатов в президенты со стороны распоясавшихся необандеровских молодчиков.

Распространено также преследование журналистов, имеющих точку зрения на события, отличную от официальной государственной. Например, арестован и ждет суда журналист Кирилл Вышинский.

Главному редактору «РИА Новости - Украина» официально предъявлено обвинение в госизмене - в материалах агентства усмотрели угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

А последний случай с австрийским журналистом глубоко поразил мировую общественность. Как известно, недавно глава МИД Австрии Карин Кнайсль резко осудила решение Киева в отношении журналиста австрийской общественно-правовой телекомпании ORF Кристиана Вершуца, которому запретили въезжать на Украину и лишили его аккредитации на работу в зоне конфликта на востоке страны.

В-пятых, не допущена к выборам Коммунистическая партия Украины, что является вернейшим признаком профашистской ориентации нынешней украинской власти.

В-шестых, лишены возможности участвовать в выборах президента Украины около 3-х миллионов украинцев, временно работающих в России.

В-седьмых, не допущены на выборы наблюдатели от России и СНГ. Однако при этом ЦИК Украины на 12 марта уже зарегистрировал 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Такое разделение наблюдателей на «своих» и «чужих» отнюдь не способствует объективности процесса наблюдения за предстоящими выборами.

Таким образом, на Украине сложилась обстановка хаоса и неразберихи, что выгодно реакционным необандеровским кругам для легитимизации своей власти и проталкивания своего антинародного кандидата на высший государственный пост на очередные 5 лет.

В связи с вышеизложенным общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство», обращаются к руководству республики с призывом не направлять наблюдателей от Республики Беларусь на Украину на президентские выборы, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Авторитет Республики Беларусь только возрастет, если ее руководство осудит установившийся на Украине профашистский режим и призовет мировое сообщество к организации процесса, аналогичного Нюрнбергскому, над главными необандеровскими преступниками.

Руководители лево-патриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»:

В. Б. Зеликов, Председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество»

В. В. Драко, Председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», депутат Палаты представителей Национального собрания РБ I созыва

Л. Е. Школьников, Секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»

Г. И. Симановский, Секретарь Координационного совета лево-патриотических объединений Белоруссии «Единство»