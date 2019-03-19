Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в Крым

14:10

Поездка в Крым обернулась для украинской журналистки Олеси Медведевой неприятностями. Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.

Действия сотрудников «Миротворца» журналистка назвала «достойным окончанием» своего путешествия на полуостров.

«Ну что ж, друзья, поздравьте меня! Если бы не комментарии под моими блогами, я бы и не знала, что меня наградили! Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте „Миротворец“», — написала Медведева в своем Facebook.

При этом она добавила, что в ее профиле на страницах базы внесены некорректные данные, однако журналистка назвала это нормальным явлением для украинского портала.

«Вы спросите: „И что?“ Ничего не будет», — уверена Медведева.

Проект «Миротворец» появился в 2014 году в рамках работы волонтерской группы «Народный тыл». Его электронная база известна своими скандальными досье. На страницах сайта размещаются списки российских журналистов и политиков, ополченцев ЛНР и ДНР, а также всех, кого авторы портала посчитают «врагами Украины».

Руководит «Миротворцем» украинский общественный деятель Георгий Тука. Однако идея создания такого портала принадлежит депутату Верховной рады Антону Геращенко, который в то время занимал пост внештатного советника министра внутренних дел Украины.