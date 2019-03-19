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Американские сенаторы предложили ужесточить санкции против КНДР

06:52 19.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские сенаторы призвали администрацию президента Дональда Трампа ускорить процесс ужесточения санкций против Пхеньяна, пишет "Интерфакс".

В письме на имя госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина сенаторы отметили, что темпы введения новых санкций в отношении Северной Кореи "значительно замедлились" в прошлом году как результат дипломатических усилий Вашингтона, направленных на денуклеаризацию КНДР.

В письме сенаторы ссылаются на исследования аналитического центра американского Фонда защиты демократии, в котором говорится, что с 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи за нарушения санкций, и только против 26-ти с 23 февраля 2018, "несмотря на многочисленные доказательства незаконного поведения Пхеньяна и его пособников."

Законодатели приветствовали дипломатические усилия по денуклеаризации КНДР, но подчеркнули, что на настоящий момент "статус-кво является неприемлемым и противоречит доктрине администрации о "максимальном давлении и вовлеченности".

Как сообщалось, замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на минувшей неделе заявила, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации.

По словам дипломата, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшем времени объявит о своем решении относительно приостановки переговоров.

При этом Цой Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея намерена оставить за собой право проводить пуски ракет и ядерные испытания, поскольку США упустили возможность достичь договоренностей с Пхеньяном.

Цой Сон Хи, которая присутствовала на саммите 27-28 февраля в Ханое, описала переговорную позицию США как "эксцентричную". По ее мнению, атмосфера враждебности и недоверия между сторонами была создана из-за позиций госсекретаря США Майка Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Темы: Северная Корея, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.03.2019, 08:34
Гость: Как то так

Ох доиграются эти конгресмены. Шарахнут по Америке обозленные корейцы и ведь долетит. Это и будет началом третьей мировой.
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