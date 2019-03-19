Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

09:30

Согласно результатам опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы", кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки, пишет ТАСС.

Отмечается, что на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта, свой голос за представителя партии "Слуга народа" готовы отдать 34% украинцев.

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", - говорят организаторы опроса..

Опрос также показал, что Зеленский возглавил президентский рейтинг почти во всех регионах. Наибольшая поддержка у него в Днепропетровской области, где его кандидатуру готовы поддержать почти 46% опрошенных.

Отдать свой голос за Зеленского готовы более 40% опрошенных в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Чуть менее 40% кандидат набирает в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатской, Черниговской и Херсонской областях.

При этом, по данным социологов, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко - 12,9%. В тоже время к лидерам первой тройки приближается основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его кандидатуру, по данным опроса, поддерживают 11,1% респондентов. За остальных кандидатов готовы проголосовать меньше 7%.

Кроме того, за Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 70% избирателей независимо от того, кто будет соперником. При этом в голосовании готовы участвовать почти 82% респондентов.

Опрос проводился 16-17 марта. Было опрошено 164 590 респондентов старше 18 лет по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 1,5%.