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Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

09:30 19.03.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта politeka.net
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Согласно результатам опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы", кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки, пишет ТАСС.

Отмечается, что на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта, свой голос за представителя партии "Слуга народа" готовы отдать 34% украинцев. 

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", - говорят организаторы опроса..

Опрос также показал, что Зеленский возглавил президентский рейтинг почти во всех регионах. Наибольшая поддержка у него в Днепропетровской области, где его кандидатуру готовы поддержать почти 46% опрошенных.

Отдать свой голос за Зеленского готовы более 40% опрошенных в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Чуть менее 40% кандидат набирает в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатской, Черниговской и Херсонской областях.

При этом, по данным социологов, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы государства Петра Порошенко снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, Тимошенко - 12,9%. В тоже время к лидерам первой тройки приближается основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его кандидатуру, по данным опроса, поддерживают 11,1% респондентов. За остальных кандидатов готовы проголосовать меньше 7%.

Кроме того, за Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 70% избирателей независимо от того, кто будет соперником. При этом в голосовании готовы участвовать почти 82% респондентов.

Опрос проводился 16-17 марта. Было опрошено 164 590 респондентов старше 18 лет по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 1,5%.

Темы: Украина, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 17:20
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

Впервые узнал о существовании такой всеукраинской общественной организации с уникальным названием "Передовые правовые инициативы", которая за 2 дня успела опросить 164 590 респондентов.
P.S.:
Ставки букмекерских контор на победу претендентов сегодня (в скобках по состоянию на 11 марта):
"bwin":
Зеленский - 1,80 (1,90)
Порошенко - 2,70 (2,50)
Тимошенко - 5,50 (5,50)
Все остальные - более 14,00 (14,00)
"Фаворит спорт":
Порошенко - 1,90 (1,60)
Зеленский - 2,10 (2,70)
Тимошенко - 5,25 (5,00)
Все остальные - более 20,00 (20,00)
"Пари Матч":
Порошенко - 2,15 (2,15)
Зеленский - 2,15 (2,15)
Тимошенко - 4,50 (4,50)
Все остальные - более 12,00 (12,00)
19.03.2019, 16:57
Гость: Racio

Клоуна в президенты? Оце ж будэ хохма!
19.03.2019, 16:36
Гость: Alex202

А что неплохо. У нас появится реальная возможность посмотреть на результат прихода к власти этого "Навального". "Наиболее рискованные эксперименты осуществляются на наименее ценных членах экипажа".
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