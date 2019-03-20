Великобритания попросила Евросоюз перенести Brexit

16:24

Великобритании не хватило времени, чтобы организовать Brexit в срок. Правительство страны направило ЕС официальную просьбу об отсрочке выхода страны из союза. Об этом заявила премьер-министр Королевства Тереза Мэй, сообщило РИА «Новости».

«Я этим утром написала председателю [Европейского совета Дональду] Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 [Лиссабонского договора] до 30 июня», — сказала Мэй.

Ожидается, что обращение британского премьера будет рассмотрено лидерами стран ЕС на саммите позже на этой неделе. Дипломатический источник в Брюсселе заявил ТАСС, что официальное письмо с запросом Великобритании уже передано Туску.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер узнал о просьбе Мэй из личного разговора с ней по телефону.

На данный момент Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Переговоры Лондона и Брюсселя по этому вопросу стартовали еще летом 2017 года. Этому предшествовал британский референдум, где победу с результатом в 51,9% одержали сторонники выхода из ЕС.

Ранее Палата общин Великобритании одобрила перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок. За это проголосовали 412 депутатов, против — 202. При этом британский парламент выступил против повторного референдума.