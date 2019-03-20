У страны есть устойчивая траектория развития — «курс Назарбаева», — которая обеспечит как успешное развитие, так и плавную преемственность власти без политических потрясений

19 марта 2019 года ровно в 19 часов Нурсултан Назарбаев в специальном телевизионном обращении к нации сложил с себя полномочия президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В соответствии с Конституцией РК и.о. президента назначен председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, который сегодня (20 марта) в полдень принесет присягу народу Казахстана.

Многие издания поспешили заявить, что в Казахстане завершилась эпоха Назарбаева. Так ли это? Что дало Казахстану почти 30-летнее президентство Назарбаева? И куда будет теперь двигаться соседняя страна?

Об этом в специальном комментарии порталу КМ.RU рассказывает известный политолог, профессор, директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов, много лет отдавший изучению Казахстана.

- Что хорошего удалось сделать президенту Назарбаеву в Казахстане за З0 лет своего правления?

- Главная заслуга первого президента Казахстана состоит в том, что Нурсултан Назарбаев смог создать новую успешную страну. Республику Казахстан, которая вошла в 50 наиболее развитых стран мира.

Считаю, что Казахстан – особое государство на постсоветском пространстве. Например, он последним из советских республик объявил о независимости 16 декабря 1991 года. И Нурсултан Назарбаев, тогда первый секретарь ЦК Казахстана, до конца боролся за сохранение СССР.

Не секрет, что тогда Нурсултан Абишевич номинировался на пост премьер-министра обновлённого Союза. Если бы такое произошло, как считают многие эксперты, возможно, и демонтаж СССР прошёл бы иначе, а, может, даже и не было бы никакого обвального распада.

На рубеже веков все мы, жители бывшего СССР, оказались у разбитого корыта. Было непонятно - куда идти, за кем и зачем. Весь опыт двадцатого века показал – успешными стали только новые государства, основанные непререкаемыми национальными авторитетами. За примерами далеко ходить не надо. Это и современная Турция Ататюрка, Пятая республика генерала Де Голля, Малайзия Махатхира и Сингапур Ли Куан Ю. Все эти первые основатели новых государств стали подлинными Отцами нации. Сегодня в этот ряд можно уверенно поставить и Нурсултана Назарбаева.

Лидер Казахстана понял главное: революции лишь устраняют политические режимы, а взамен несут разрушение и насилие. Кардинально изменить само положение вещей может только эволюция. Тогда Нурсултан Назарбаев выдвинул базовый принцип, по которому Казахстан жил с самого начала независимости: сначала экономика, потом политика.

Что это дало Казахстану? Давайте просто посчитаем! Пенсии, заработная плата за годы независимости выросли в 6-7 раз. Например, душевой ВВП за первое двадцатилетие государственности. Он вырос у знаменитых на весь мир «азиатских тигров» — Сингапура и Малайзии — в 2-3 раза, а у «казахстанского барса» — в 12 раз.

Второе достижение — постоянные усилия президента по установлению межнационального мира в стране. Назарбаев создал особый конституционный орган - Ассамблею народа Казахстана, она вбирает в себя все этническое и конфессиональное многообразие. Почему это так важно? Да в Казахстане более 140 этносов живет рядом.

Вы посмотрите, что делается во всем мире - межрелигиозные войны, межнациональные столкновения. Льется кровь простых людей. Многие страны Центральной Азии дичают и на наших глазах превращаются во второй Афганистан.

Этого не происходит в соседнем с нами Казахстане. Почему? Потому что граждане Казахстана и сам президент Назарбаев понимают всю ценность межнационального согласия. Знают цену стабильности и понимают, что альтернатива войне всех против всех - образование единой гражданской нации.

Очень важно, что президент Казахстана всегда считал тесные отношения с Россией своим стратегическим приоритетом. Вот как об этом сказал глава казахстанского государства: «Россия - это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже».

Взаимоотношения России с Казахстаном являются наиболее продвинутыми и развитыми среди всех стран СНГ. К сожалению, далеко не все в России знают о достигнутом уровне сотрудничества.

– Что же нас объединяет – Россию с Казахстаном?

– Многое нас объединяет – общая история, общая культура, экономика, общий энергетический комплекс, трубопроводы. Крайне важно, что у нас сохранилось общее военное пространство. Астана активно участвует в Объединённой системе ПВО, это критически важно как для безопасности Евразийского союза, так и для стратегической безопасности самой России.

Нас ещё объединяет общая сухопутная граница в 7,5 тысяч километров, самая большая в мире. Закрыть её, по сути, невозможно. Ведь только обустройство 1 километра границы стоит около 50 миллионов долларов, и 2-3 миллиона ежегодно нужно на её поддержание. Понятно, что такая протяженная граница должна быть только границей мира.

Более того, Казахстан является не ставкой во внешнеполитической игре, а фактором внутренней этно‑ и геополитики России и даже ее территориальной целостности. Казахстан находится в том важнейшем коммуникационном средоточии, которое связывает европейскую часть России с Сибирью, а дестабилизация Казахстана грозит расколоть Россию.

Например, по территории Казахстана проходят ключевые для России транзитные магистрали, связывающие Китай и Евросоюз. Казахстан является узким «бутылочным горлышком» для реализации проектов Великого шелкового пути.

В свою очередь, для Казахстана российское направление — основной транзитный путь, через который идет 75% экспорта. Россия, в свою очередь, обеспечивает Казахстану выход из «геополитического мешка».

Москва также предлагает Астане совместный проект развития в формате ЕАЭС. Российская культура обеспечивает культурный и языковый интерфейс для связи Казахстана с глобальным миром.

- Это всё соображения прагматические соображения, но есть ещё и идеологические…

- Вы правы, есть и идеологические скрепы. Объединяет нас и ментальная схожесть: и казахи, и русские – люди открытые, кстати, и в переговорах, и за дружеским столом-дастарханом мы всегда находим понимание и согласие. Кстати, Казахстан – единственное государство, с которым у нас нет значимых конфликтов.

Вы хорошо знаете, что Назарбаев считает евразийскую интеграцию своей исторической миссией. Нурсултан Абишевич всегда выступал с идеей создания интеграционного объединения на постсоветском пространстве. С момента своей знаменитой речи в стенах МГУ в марте 1994-го он не раз выступал с планами объединения на постсоветском пространстве.

Например, Назарбаев предлагал Ельцину (кстати, это мало кто знает!) двойственный союз Российской Федерации и Казахстана. Но тогда советники Ельцина предложили немного подождать согласия Украины. Позитивный ответ из Киева мы ждем до сих пор…

По сути, Нурсултан Назарбаев стал «мотором» нашей интеграции. В итоге возникла минимальная геополитическая конфигурация из государств «евразийской тройки» – Белоруссии, Казахстана и России. Сейчас она превратилась в большой Евразийский экономический союз.

- Казахстан сегодня – самый надёжный стратегический союзник России. А что будет завтра – с нашими отношениями и с самим ЕАЭС?

- Нет оснований полагать, что союз наших государств может быть поколеблен политическим транзитом. Не думаю, что с уходом первого президента РК все рухнет. Сам Нурсултан Назарбаев не раз повторял: «нынешний евразийский союз – это не попытка реинкарнации СССР-2».

Действительно, все ностальгические проекты долго не живут. Постепенно уходят поколения, которые хорошо помнят СССР, а молодые обращают свои взоры на новые и более развитые страны. Сегодня мы подошли к рубежной дате, когда больше половины населения Казахстана составят родившиеся после 1991 года. Да, будет идти естественная смена поколений – в экономике и в политике, но это вполне ожидаемое явление.

Вчера Нурсултан Абишевич в своем обращении к нации этот момент особо подчеркнул: «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования».

Смысл многолетней политики Назарбаева заключался в постепенном переводе управления страной «с ручного на автоматический режим». Главная ставка всегда делалась на создание устойчивых государственных институтов и формирование ответственного политического класса.

Могу сказать, что стратегический курс на последовательное выстраивание устойчивой политической системы в Казахстане реализуется очень четко. Республика Казахстан — одна из немногих постсоветских стран, которая имеет программу стратегического развития до 2030 года и далее смотрит на рубеж 2050 года – намерена войти в тридцатку самых развитых стран мира.

У страны есть устойчивая траектория развития — «курс Назарбаева» — которая обеспечит как успешное развитие, так и плавную преемственность власти без политических потрясений.

Подготовка к транзиту власти шла давно, прошла многоступенчатая реформа Конституции РК. В результате выросла роль верхней палаты парламента — Сената. Этот орган имеет право «блюстительной власти» — именно глава Сената замещает ушедшего главу государства на предвыборный срок. И как видим, в ближайшее время исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев.

— Что можно сказать об исполняющем обязанности президента Казахстана? Как Токаев относится к России?

- К.-Ж. Токаев — многосторонне подготовленный человек - выпускник МГИМО, свободно говорит на многих языках. Он был и министром иностранных дел, и премьер-министром, уже два срока является руководителем Сената. Опытный дипломат старой советской школы: был заместителем Генерального секретаря ООН, имеет большой вес за рубежом. Знаю его лично, он выдержанный, хладнокровный и рациональный политик. Тонкий интеллектуал, лично очень порядочный человек, который хорошо относится к России.

Уверен, что Назарбаев – политический гроссмейстер, который давно просчитал все условия для передачи власти в Казахстане. Есть устойчивые политические рамки, есть достойная кадровая смена, и скоро сам народ Казахстана выберет себе нового президента.

Опыт политического транзита Казахстана крайне важен для России по двум причинам. Во-первых, потому что Казахстан — наш главный стратегический партнер по евразийскому проекту. Образно говоря, союз России и Казахстана являет собой ту модель «сердца Евразии», которое устойчиво работает и бьется. Если этот союз по каким-то причинам, не дай Бог, даст сбой — то сердце Евразии если не остановится, то будет биться болезненно и аритмично.

Во-вторых. Политическая реформа в Казахстане может оказаться небезынтересной и для ближайшего будущего России. Не раз Казахстан показывал себя как политическая «машина времени» для Российской Федерации. Например, есть основания считать, что опыт Казахстана по созданию института Лидера нации — нынешнего конституционного статуса Нурсултана Назарбаева — может быть реализован в России. Казахстанская модель транзита вполне может быть востребована в этом плане, а ее апробированные элементы инкорпорированы в отечественную политическую систему.

