Назарбаев ломает политические традиции Центральной Азии

Основная борьба за власть в Казахстане разгорится на выборах 2020 года

19 марта 2019 года состоялось важное событие не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Так уж сложилось, что традиционно лидеры Центрально-Азиатских республик стремятся оставаться у власти пожизненно. Вместе с их уходом, как правило, разгорается открытая или теневая борьба за власть, так как при жизни они стараются не выделять никого из потенциальных преемников, сохраняя баланс среди основных претендентов на пост главы государства.

Фото с сайта Pixabay.com

Однако Нурсултан Назарбаев выбрал иную модель для Казахстана - «управляемый транзит»: сделав ставку на временного преемника, он сохранил при этом за собой максимальное влияние в политической системе страны через пост главы Совета безопасности Казахстана (занимает его пожизненно) и пост председателя правящей партии «Нур Отан».

Почему Касым-Жомарт Токаев?

Токаев известен своим управленческим опытом (в прошлом был премьер-министром страны, главой МИДа), а также контактами и связями на внешнеполитической арене (ранее был заместителем Генерального секретаря ООН — Генеральным директором отделения ООН в Женеве). В команде Назарбаева Токаев уже достаточно давно – с 1992 г. Он дважды занимал ключевой пост председателя Сената Парламента, и оба раза приходились на непростой для Назарбаева период (2007 – 2011 гг., 2013 г. – по настоящее время).

Так, в 2007 году с официальных должностей был снят старший зять Елбасы Р. Алиев, по мнению многих экспертов, причиной могли послужить подозрения в попытке совершить государственный переворот в Казахстане. На время дочь Назарбаева Дарига (супруга Р. Алиева) также потеряла свои позиции в системе власти. В 2013 г. разгорелось дело Мухтара Аблязова, а также других противников режима. На их примере оппозиции показали, каковы будут меры борьбы с ней в случае их активизации.

Учитывая, что, согласно Конституции РК, «в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти» именно Председателю Сената Парламента переходят полномочия Президента Республики на оставшийся срок, назначить на данную позицию Назарбаев мог только своего человека. В принципе, данный пост на протяжении последних лет занимали только доверенные люди, такие как Нуртай Абыкаев – друг детства Назарбаева.

В контексте вышесказанного, ротация Назарбаев – Токаев при условии сохранения аппаратного веса и позиций в системе власти Елбасы кажется вполне логичной. Однако ключевой вопрос заключается в том, надолго ли Токаев и, соответственно, насколько в условиях текущей ротации изменится внешняя политика Казахстана?

Анализируя биографию Токаева, сразу можно отметить его обширные контакты на внешнеполитической арене, в частности, на Западе. Определенную поддержку он выказывал и по отношению к России, став одним из немногих политиков, осудивших действия Турции, сбившей российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году. Подобная диверсификация внешней политики в целом характерна для центрально-азиатских политиков, в том числе и для Казахстана, поэтому важно понимать, каковы будут приоритеты во внешнеполитической линии актора.

Так, основным внешним центром силы, на который ориентирован Токаев, является КНР, где он сначала стажировался в Пекинском лингвистическом институте, а затем и работал длительное время.

Среди остальных крупных игроков, называемых чаще всего в качестве наиболее вероятных претендентов на пост президента страны, можно выделить главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, который также ориентирован на КНР. Он в прошлом окончил Пекинский институт языка и культуры, на протяжении длительного времени работал в Китае в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный округ) и Гонконге. Среди всех политиков Казахстана считается наиболее «прокитайским». А учитывая последние законодательные изменения в части усиления позиций КНБ, полномочия и влияние Масимова существенно укрепились, как и позиции силовиков в целом.

Так, подписав закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», Назарбаев дал Кариму Масимову карт-бланш, которым в случае определенных обстоятельств он может воспользоваться в своих целях для борьбы с политическими конкурентами.

Таким образом, на ключевых постах сегодня находятся два политика, ориентированных на Китай, - Токаев, имеющий опыт внешнеполитической работы, и Масимов, подспорьем которому служит поддержка правительства и акиматов (акимат - региональный орган исполнительной власти. – Прим.ред.), частично сформированных еще при его премьерстве. Оба они достаточно близки к семье экс-президента, так что на президентских выборах 2020 года нас ждет интересный тандем Масимов-Токаев.

Учитывая возраст Токаева (ему 65 лет), он, скорее, может оказать поддержку Масимову, нежели пойти на выборы сам. Для Назарбаева на сегодняшний день Токаев – это фигура наиболее компромиссная. Обсуждаемые в течение 2018 года ограничения в законе «О выборах», в частности возможная проверка состояния здоровья при выдвижении кандидатуры на пост президента страны, могут серьезно сократить количество потенциальных кандидатов, и Токаева в дальнейшем это также может коснуться. Поэтому основная борьба за власть в стране разгорится на выборах 2020 года.

Транзит, стартовавший официально 19 марта 2019 года, планировался давно и планомерно – Назарбаев готовил себе новую роль, укрепляя позиции. Оставив летом 2018 года за собой право пожизненно возглавлять Совбез, он создал противовес КНБ во главе с Масимовым, что позволит ему поддерживать еще какое-то время баланс сил среди основных групп влияния. А объявив, что остается главой правящей партии «Нур Отан», он продолжит контролировать Кабмин и сможет сдерживать действия Токаева, если на то будут причины.

Последние 2-3 года Назарбаев постепенно делал шаги в сторону ослабления формальных полномочий президента страны, готовя почву для преемника, и в то же время содействовал появлению новых неформальных. Так, в марте 2017 года Н. Назарбаев подписал указ о внесении изменений в Конституцию страны, расширив полномочия Мажилиса при формировании правительства, а также усилил полномочия парламента и палат по контролю за деятельностью Кабинета министров. При этом в июне 2018 года «ввиду исторической миссии главы государства» Назарбаев становится пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана.

Более того, у Назарбаева есть и альтернативный вариант – его племянник Самат Абиш, набирающий активно вес в силовых ведомствах. Так что через какое-то время вполне реален сценарий с выдвижением Абиша на пост главы государства. На сегодняшний день, находясь в должности первого заместителя председателя КНБ, он имеет возможность «контролировать» действия Масимова.

В пользу С. Абиша говорят его родственные связи с главой государства, молодость, а также неплохие позиции в силовых структурах. Его выдвижение может стать удобным для Назарбаева, который на первых порах продолжит контролировать «преемника» с позиции председателя Совбеза и Елбасы.

В целом текущее развитие событий в Казахстане, с одной стороны, может сыграть положительную роль – Назарбаев, сумевший уйти «вовремя», остается в истории как первый президент страны, как лидер, с которым связано становление Казахстана в качестве независимого государства.

А с другой - подобный сценарий передачи власти может наткнуться на естественные проблемы, например, ухудшение состояния здоровья Назарбаева. И из «управляемого транзита» ситуация перейдет в состояние хаоса и к переигрыванию «правил игры», в результате чего удержать позиции семье экс-президента будет крайне сложно.

Важность данного аспекта видна на примере соседнего Узбекистана, где позиции семьи Каримова серьезно ухудшились после его смерти, а образ самого экс-президента подвергается нападкам со стороны правящей элиты, обвиняющей его в диктатуре и коррупции.

Автор: Дарья Осинина – политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ

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