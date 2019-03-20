Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

12:53

Сенат парламента Казахстана в среду одобрил кандидатуру Дариги Назарбаевой, старшей дочери казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, на должность председателя палаты, пишет "Интерфакс".

По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание спикером верхней палаты казахстанского парламента.

Назарбаева поблагодарила всех за оказанное ей доверие. "Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории", - сказала она на заседании сената в среду.

55-летняя Назарбаева в сенате возглавляет комитет по международным делам, обороне и безопасности. В прежние годы занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, была вице-спикером мажилиса, руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан".

Согласно Конституции, сенат возглавляет председатель, избираемый палатой из числа их депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов палат. Кандидатура на должность председателя сената выдвигается президентом страны.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.