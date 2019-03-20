Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

15:08

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

"Принято историческое решение", — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия. Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.