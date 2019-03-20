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Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

15:08 20.03.2019
Астана. Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости.

"Принято историческое решение", — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия. Утром он принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Темы: Казахстан
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 22:44
Гость: П....

ск.
20.03.2019, 22:26
Гость: Явно

у казахов и русских много общего в генетике и культуре... Такое невозможно представить в Норвегии, Швейцарии, Канаде, Греции или Италии. Но возможно в РФ, Туркменистане, Узбекистане или РК.
20.03.2019, 21:50
Гость: В

Путине Алтайского края.
Все комментарии (35)
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