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КНДР призвала Южную Корею отказаться от любых военных учений

07:17 20.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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СМИ Северной Кореи осудили Сеул за намерение провести военные учения и призвали пересмотреть их планы.

"Военные провокации Южной Кореи, которые стали более грубыми в этом году, являются актом предательства, идущим вразрез с декларациями, принятыми в Пханмунджоне (27 апреля-ИФ) и Пхеньяне в сентябре", - приводит выдержки из публикаций "Интерфакс".

Северокорейское СМИ заявляет, что Сеулу следует приостановить все военные учения, чтобы не привести к срыву межкорейских отношений.

"Любое действие, которое приводит к ухудшению ситуации, никогда не должно допускаться", - заявил еще один пропагандистский сайт КНДР Meari в ответ на намеченные учения.

Южная Корея планирует провести в конце мая военные учения Ulchi Taegeuk, которые пройдут без участия американских солдат.

США также решили не посылать никаких войск или техники на ежегодные совместные учения Ssangyong в следующем месяце.

Предполагается, что это делается для того, чтобы облегчить текущие переговоры с Севером.

Как сообщалось ранее, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджон лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений между двумя странами, которые формально находятся в состоянии войны с 1950-х годов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств.

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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