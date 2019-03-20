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Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро

08:46 20.03.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, пишет РИА Новости.

Свое заявление Порошенко сделал на канале NewsOne. По его словам, столичная подземка не работала лишь однажды – с 18 по 20 февраля 2014 года (дни обострения ситуации в ходе беспорядков на майдане Незалежности. – Прим. Ред.), когда началась "российская агрессия".

"И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро", - заявил Порошенко. Он также отметил, что только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании киевской подземки.

"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — заключил он.

Пять лет назад на Украине произошел госпереворот. Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, изменила конституцию и назначила новые выборы главы государства, которые выиграл Порошенко.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — стала эпицентром столкновений силовиков и радикалов, в ходе которых погибли более ста человек.

Также Киев обвиняет Москву во "вмешательстве в дела Украины и участии в конфликте в Донбассе". Россия называет эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями" и не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Темы: Метро в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 15:20
Гость: Питон

До кучи осталось купить вагоны метро в Корее а лучше в Африке подешевле там известные мировые метростроивцы чтобы киевское метро встало полностью и окончатетльно как аэроэкспресс до Борисполя.
20.03.2019, 14:53
Гость: В чем предмет переживаний?

На Украине скоро будут мгновенно перемещаться с помощью гиперлупа. Метро, это вчерашний день.
20.03.2019, 14:29
Гость: При чем тут проблемы метро?

Украине запретили развиваться свыше 4% в год, если будут более высокие прибыли, они будут автоматически изыматься в пользу кредиторов.
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