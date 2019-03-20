Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

18:36

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по десяти из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, напоминает РИА Новости.

Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой. Он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - говорится в сообщении сербского телеканала RTS.

Это окончательный вердикт, не подлежащий обжалованию.

Караджич родился в 1945 году. Окончил медицинский факультет Сараевского университета по специальности психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию, пишет "Интерфакс".

В 1992-м Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Караджич стал первым президентом Республики Сербской. По оценкам экспертов, жертвами конфликта стали около ста тысяч человек. К началу войны население БиГ составляло более четырех миллионов человек.

После окончания военных действий и выдвижения обвинений трибуналом в 1995 году Караджич скрылся от международного правосудия.

Он был пойман в июле 2008 года в Сербии. До этого на протяжении многих лет он скрывался, используя документы "доктора Дабича". Спецслужбы вышли на его след благодаря телефонному звонку: звонивший посоветовал обратить внимание на специалиста по альтернативной медицине Драгана Дабича, так как его голос напомнил Караджича. После ареста проверка ДНК подтвердила, что Дабич и Караджич - это один и тот же человек.