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Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

18:36 20.03.2019
Радован Караджич. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по десяти из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, напоминает РИА Новости.

Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой. Он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - говорится в сообщении сербского телеканала RTS.

Это окончательный вердикт, не подлежащий обжалованию.

Караджич родился в 1945 году. Окончил медицинский факультет Сараевского университета по специальности психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию, пишет "Интерфакс".

В 1992-м Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Караджич стал первым президентом Республики Сербской. По оценкам экспертов, жертвами конфликта стали около ста тысяч человек. К началу войны население БиГ составляло более четырех миллионов человек.

После окончания военных действий и выдвижения обвинений трибуналом в 1995 году Караджич  скрылся от международного правосудия.

Он был пойман в июле 2008 года в Сербии. До этого на протяжении многих лет он скрывался, используя документы "доктора Дабича". Спецслужбы вышли на его след благодаря телефонному звонку: звонивший посоветовал обратить внимание на специалиста по альтернативной медицине Драгана Дабича, так как его голос напомнил Караджича. После ареста проверка ДНК подтвердила, что Дабич и Караджич - это один и тот же человек. 

Темы: Сербия, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 21:07
Гость: XeX

Путин слил сербов за трубы для Газпрома- вот и вся сермяжная правда.
20.03.2019, 20:29
Гость: Как ни крути:

Но искали его, нашли, арестовали и выдали его в Гаагу сами сербы.
20.03.2019, 20:28
Гость: karelbabai

и на судей есть судьи и в фашисткой германии были судьи
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