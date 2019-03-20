Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения сенатору Керимову

13:06

Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации Сулейману Керимову, пишут "Ведомости" со ссылкой на французскую газету Nice-Matin. По информации издания, сенатор уже приезжал к прокурору для ознакомления с новым обвинением и покинул "дворец правосудия" под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро.

Представитель Керимова не смог оперативно прокомментировать информацию французского издания.

В свою очередь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр подтвердил РИА Новости предъявление новых обвинений Керимову. "Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", – пояснил он. По его словам, сенатор "помещен под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в 20 млн евро".

По данным Nice-Matin, речь идет о покупке сенатором нескольких вилл на Лазурном берегу, в том числе виллы «Hier». Ее сенатор "предположительно купил за 127 млн евро", пишет газета, однако согласно документам, официально за объект он заплатил 35 млн евро. Новое обвинение предъявили после соответствующего запроса минфина Франции в прокуратуру Ниццы.