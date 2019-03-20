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Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения сенатору Керимову

13:06 20.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации Сулейману Керимову, пишут "Ведомости" со ссылкой на французскую газету Nice-Matin. По информации издания, сенатор уже приезжал к прокурору для ознакомления с новым обвинением и покинул "дворец правосудия" под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро.

Представитель Керимова не смог оперативно прокомментировать информацию французского издания.

В свою очередь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр подтвердил РИА Новости предъявление новых обвинений Керимову. "Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", – пояснил он. По его словам, сенатор "помещен под судебный контроль, подразумевающий внесение залога в 20 млн евро".

По данным Nice-Matin, речь идет о покупке сенатором нескольких вилл на Лазурном берегу, в том числе виллы «Hier». Ее сенатор "предположительно купил за 127 млн евро", пишет газета, однако согласно документам, официально за объект он заплатил 35 млн евро. Новое обвинение предъявили после соответствующего запроса минфина Франции в прокуратуру Ниццы.

Темы: Франция, Резонансные судебные процессы в мире, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 21:54
Гость: Этого

горского еврейчика давно пора к стенке поставить за воровство и дважды расстрелять, а с ним носятся, как с писаной торбой. И у нас и у "них".
Тьфу!
20.03.2019, 18:51
Гость: Может ли сенатор Керимов объяснить гражданам России,как

А должен?

Его коллеги- сенаторы СФ не сочли нужным обсуждать арест Керимова во Франции и разбираться ОТКУДА У НЕГО ТАКИЕ ДЕНЬГИ, даже наоборот,решили делать всё возможное чтобы его оттуда вытащить и считали это провокацией против России, если я не путаю чего.

В 1999 году избран вице-президентом Международного института корпораций и активно занялся бизнесом. В том же году стал депутатом Госдумы от ЛДПР, а в 2008 — членом Совфеда от Республики Дагестан.

По оценкам журнала Forbes, в 2016 году состояние Сулеймана Керимова составляло $1,6 миллиарда, в 2013 — $7,1 миллиарда, в 2012 — $6,5 миллиарда, в 2011 — $7,8 миллиарда, в 2010 — $5,5 миллиарда.

Задекларированный доход в 2016 году составил 12 миллионов 2 тысячи рублей.

В 1997-1998 гг Керимов владел авиакомпанией «Внуковские авиалинии». В 1999 г приобрел наиболее значимый актив: нефтяную компанию «Нафта — Москва», которая стала преемником «Союзнефтеэкспорта», советского монополиста по торговле нефтью.

В 2003-2008 гг у Керимова было 4,24% акций «Газпрома» и 5,6% — «Сбербанка», в 2005-2007 годах — 70% акций «Полиметалла», в 2009-2015 годах он владел московской гостиницей «Москва» (ныне Four Seasons).

К 2008 г по данным Forbes, он вывел основную часть капитала из России, инвестировав миллиарды долларов в акции зарубежных корпораций.

В 2009-2013 годах у Керимова был контрольный пакет девелоперской компании «ПИК», в 2010-2013 годах он владел 53% «Уралкалия».
С 2009 года начал скупать акции «Полюс золота», крупнейшего р
20.03.2019, 17:39
Гость: Депутат от Единой России

Сенатор Керимов уважаемый человек, французишки совсем рамсы попутали таким уважаемым людям предьявы кидать. Сенатор всегда прав и неподсуден, сколько бы он денег не украл.
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