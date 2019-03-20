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Президент Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

12:05 20.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Столица Казахстана Астана должна быть переименована в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил 20 марта вступивший в должность главы государства Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — приводит его слова «Sputnik Казахстан».

Имя Нурсултана Назарбаева должны носить и все центральные улицы всех городов страны, добавил Токаев.

Кроме того, политик предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в Казахстане. Также Токаев намерен предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана оставить обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

Ранее ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента Нурсултана Назарбаева. Одновременно с этим бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики.

По окончании торжественной церемонии глава ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

Темы: Казахстан, Выборы в Казахстане
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.03.2019, 14:50
Гость: Сибирский мужик

Пора и у нас Санкт-Путинбург создавать -- лизать так лизать...
20.03.2019, 14:36
Гость: Гость

город Елбаса лучше звучит.
20.03.2019, 14:35
Гость: Геннадий

Пускай майданят. Там давно Бойконур и северные города по России скучают.
Все комментарии (17)
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