Президент Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

12:05

Столица Казахстана Астана должна быть переименована в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил 20 марта вступивший в должность главы государства Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — приводит его слова «Sputnik Казахстан».

Имя Нурсултана Назарбаева должны носить и все центральные улицы всех городов страны, добавил Токаев.

Кроме того, политик предложил наградить Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в Казахстане. Также Токаев намерен предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана оставить обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

Ранее ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента Нурсултана Назарбаева. Одновременно с этим бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики.

По окончании торжественной церемонии глава ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.