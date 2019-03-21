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Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

06:57 21.03.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году, пишет РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России.

Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО.

"Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на облюдении международного права и уважения суверенитета государств", - заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным. Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня", - добавил он.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.

Темы: Россия, Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 14:10
Гость: stalker

"...и, более того, оскорбительной в отношении указанных стран". Прошу уточнить, каких стран ? Что-то не заметно, чтобы нынешняя Белоруссия и Украина сильно переживали по поводу присоединения к ним ряда территорий Польши в 1939 году. Они эти территории своими считают. Если у вас есть к кому-то претензии, предъявляйте их руководству этих стран. Территории Западной Белоруссии и Западной Украины в состав РФ не входят. То же самое касается Бессарабии. Это ныне часть Молдовы как независимого государства. У Финляндии в лице ее нынешнего политического руководства никаких претензий к нынешней России нет. Все вопросы урегулированы подписанными после войны договорами и соглашениями. Так что за них говорить не надо. Что там остается ? Ах да, страны Прибалтики. Это не они ли у нас Пыталовский район и Иван-город назад просят ? И при этом скулят о том, что мы на них нападать собираемся. Хотелось бы заметить, что никакой государственности у той же Эстонии и Латвии до революции в царской России не было. А их претензии основываются на соглашениях, заключенных в годы гражданской войны, которая шла в нашей стране. Они просто воспользовались слабостью вновь образованного государства под названием РСФСР и оттяпали у нас в 20-е годы прошлого столетия части территорий. А так, какие у нас теперь могут быть взаимные территориальные претензии друг к другу ? А раз так, то и каяться нам в настоящее время особо не за что. Настоящим надо жить, а не старые обиды вспоминать. Об этом и разговор.
21.03.2019, 13:36
Гость: Скептик

Интересно, а немцев они не забудут пригласить?
Или Украину?
21.03.2019, 13:28
Гость: Иван простак

Действительно. Кто такой СССР и кто такая великая Польша, хитро воевавшая за немцев, ослабившая тем самым Рейх, и выигравшая Войну.
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