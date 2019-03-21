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В Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое оружие

07:26 21.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки на территории страны,  пишет РИА Новости.

"Кабинет сошелся на необходимости изменить законодательство на встрече в понедельник, через 72 часа после ужасающего теракта в Крайстчерче. Сейчас, спустя шесть дней после атаки, мы объявляем запрет на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардер.

Запретные меры затронут сопряженные детали, используемые для создания боевого полуавтоматического оружия, а также все магазины повышенной емкости. В частности, под запретом окажется все полуавтоматическое оружие, которое использовалось в ходе теракта в пятницу 15 марта.

При этом законопроект будет предусматривать некоторые исключения для бизнеса, полиции и сил безопасности. Будет рассмотрена возможность использования такого оружия в рамках крупных спортивных соревнований.

Ожидается, что окончательные поправки в законодательство будут приняты в ходе ближайших парламентских заседаний. До принятия поправок в законодательство власти меняют требования к лицензиям, дающим право владеть таким оружием.

"Мы вводим переходные меры для владельцев, чтобы они сдавали свое оружие полиции, где оно будет храниться до того, как будут объявлены условия его выкупа. Кроме того, полиция продолжает принимать оружие, которое будет направлено на уничтожение", - добавил министр полиции страны Стюарт Нэш.

Пятнадцатого марта вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Один из нападавших, 28-летний Брентон Таррант, вел в соцсетях трансляцию атаки. Сейчас он находится под стражей по обвинению в убийстве.

Темы: Новая Зеландия
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 09:07
Гость: А ларчик-то

просто открывался! Теперь понятно, почему раненых меньше, чем убитых. Отстала Новозеландия от Новоголландии, там этот вопрос еще двадцать лет назад таким же способом закрыли.
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