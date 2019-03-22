Евросоюз предоставил Великобритании отсрочку по Brexit

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Саммит Евросоюза принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая. Однако, как пишет "Интерфакс", Евросоюз поставил условие - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля. Что произойдет тогда - непонятно.

В любом случае, лидеры стран ЕС и премьер Великобритании Тереза Мэй в один голос заявили, что не хотят так называемого "жесткого" Brexit - выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

Перед саммитом Мэй попросила Брюссель перенести Brexit с 29 марта на 30 июня. Соглашение о выходе из Евросоюза палата общин отвергла уже дважды. Вместо этого члены нижней палаты парламента проголосовали за то, чтобы просить о переносе срока Brexit.

Тереза Мэй по итогам саммита заявила, что планирует предотвратить так называемый "жесткий" Brexit и провести проект соглашения с ЕС через парламент. Как именно она собирается это сделать, политик не уточнила.

"Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку", - сказала она. Мэй отметила, что будет добиваться поддержки для сделки.

Отмечается, что есть еще одна важная проблема, которая может помешать более длительной отсрочке Brexit, это предстоящие выборы в Европарламент, которые пройдут 23 мая. В случае, если Brexit не удастся провести до этого срока, то возникает вопрос, что делать британцам, участвовать ли в выборах? Теоретически им придется принимать участие в выборах, что было бы странно, потому что лидеры Великобритании настаивают на выходе страны из Евросоюза и исполнении воли народа страны.

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.

Об этой сложности упомянула и канцлер Германии Ангела Меркель, но делать предположения на этот счет она отказалась.