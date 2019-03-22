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Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

09:56 22.03.2019
Дональд Трамп
Фото с офстраницы в Facebook
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.

Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, куда он приедет на следующей неделе, и апрельских выборов в Израиле, фаворитом которых считается действующий глава правительства.

Премьер-министр Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, на возвращение которых претендует Сирия.

В Совфеде РФ заявили, что Россия никогда не пойдет на признание Голанских высот за Израилем. 

Попытки США узаконить действия Израиля, направленные против территориальной целостности Сирии, противоречат международному праву и приведут к еще большему насилию в регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

C осуждением действий США также выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. "Попытки со стороны США легализовать незаконные действия оккупировавшего палестинские земли Израиля относительно Голанских высот означает поддержку оккупационной политики и углубление конфликта", - указал он.

Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

"Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории", - отметила Косьянчич.

Лига арабских государств всецело поддерживает право Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, заявил в четверг вечером генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт.

Он также добавил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией согласно международному праву, резолюциям ООН, Совета Безопасности.

Темы: Дональд Трамп, Израиль
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.03.2019, 12:59
Гость: Нам...

...без разницы кто там у вас.
22.03.2019, 12:42
Гость: Всё

Израилю кирдык, это стало понятно когда евреи стали засылать делегации в Белокаменную с просьбой принять их обратно.
22.03.2019, 12:29
Гость: пенсионер

Я признаю, штат Техас частью Мексики. Прошу донести мою позицию до Трампа.
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