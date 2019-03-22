Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пишет РИА Новости.
По словам Трампа, Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.
Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, куда он приедет на следующей неделе, и апрельских выборов в Израиле, фаворитом которых считается действующий глава правительства.
Премьер-министр Израиля поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами, на возвращение которых претендует Сирия.
В Совфеде РФ заявили, что Россия никогда не пойдет на признание Голанских высот за Израилем.
Попытки США узаконить действия Израиля, направленные против территориальной целостности Сирии, противоречат международному праву и приведут к еще большему насилию в регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
C осуждением действий США также выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. "Попытки со стороны США легализовать незаконные действия оккупировавшего палестинские земли Израиля относительно Голанских высот означает поддержку оккупационной политики и углубление конфликта", - указал он.
Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
"Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории", - отметила Косьянчич.
Лига арабских государств всецело поддерживает право Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, заявил в четверг вечером генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт.
Он также добавил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией согласно международному праву, резолюциям ООН, Совета Безопасности.