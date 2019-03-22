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Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 44 человек

06:52 22.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сорок четыре человека погибло в результате взрыва на химзаводе в Китае, пишет РИА Новости.

Еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, 58 – в тяжелом. Всего в 16 местных больниц доставили около 640 пострадавших с травмами разной степени тяжести.

"В настоящее время в оказании необходимой медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, 90 карет скорой помощи, в 16 больниц доставили около 640 пострадавших", - сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление властей.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени. Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

Темы: Китай, Происшествия, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
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