Зеленский выступил за референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО и ЕС должно быть принято на референдуме.

"То политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституции, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным. Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают - в тот или иной союз", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, принятое властями Украины решение о закреплении в конституции курса на вступление в ЕС и НАТО было предвыборным. В то же время он подчеркнул, что хотел бы видеть страну в составе этих объединений и будет помогать ей двигаться в этом направлении.

Также Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Он напомнил, что по Конституции страны украинский язык является государственным. Однако при этом в обязанности властей Украины по закону также входит поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.

"Не надо давить их языки, не надо давить русский язык", — сказал кандидат в президенты, добавив, что сейчас население с "большим удовольствием" переходит на украинский язык и уже следующее поколение будет говорить по-украински.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.