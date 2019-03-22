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Зеленский выступил за референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО

07:46 22.03.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта 24smi.org
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО и ЕС должно быть принято на референдуме.

"То политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституции, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным. Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают - в тот или иной союз", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, принятое властями Украины решение о закреплении в конституции курса на вступление в ЕС и НАТО было предвыборным. В то же время он подчеркнул, что хотел бы видеть страну в составе этих объединений и будет помогать ей двигаться в этом направлении.

Также Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Он напомнил, что по Конституции страны украинский язык является государственным. Однако при этом в обязанности властей Украины по закону также входит поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств. 

"Не надо давить их  языки, не надо давить русский язык", — сказал кандидат в президенты, добавив, что сейчас население с "большим удовольствием" переходит на украинский язык и уже следующее поколение будет говорить по-украински.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

Темы: Украина, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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22.03.2019, 12:20
Гость: Дед

Видимо опыт имеешь на "родине"
22.03.2019, 11:02
Гость: о?

Тебе УЖЕ насчитали шекелей из-за моря океана.
22.03.2019, 11:01
Гость: Евсей

Насчет удовольствия перехода на украинский язык хорошо бы уточнить, а в чем оно заключается. Например, как подумал человек, что с работы могут уволить так и с удовольствием переходит на украинский. Как представит себе, что придет в орган власти, а там делают вид, что русского не понимают, так и удовольствие получает от перехода на украинский. Или еще не приведи Боже в суд пойти, а там пиши все на украинском, потому как судебные документы должны на оном быть. Но кастрюлеголовые не соображают, что судебные документы это те документы, которые в суде возникают - вот еще одна причина для удовольствия. Что в ВУЗах большинство предметов имеют слабо отработанную терминологию предметной области на украинском языке и посему можно глубоко предмет не изучать - все равно оно потом никому не нужно. А чтобы глубоко предмет знать, нужно изучать его на русском. Однако зачем? Продавец или дворник с дипломом! О, это звучит. Такие продавцы и дворники впереди планеты всей. Тут уже удовольствие навсегда и все время. Впрочем 10 млн. народу решило испытывать контрудовольствие и выехало работать за границу. Конечно хорошо то, что хорошо кончается. Но опять же для кого. Тут сомнений много.
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