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Столицу Казахстана официально переименовали в Нур-Султан

12:37 23.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана Астаны в город Нур-Султан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

После ухода 19 марта в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева президентом Казахстана стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Именно он предложил переименовать Астану в честь экс-президента. Кроме того, предлагалось установить памятник Назарбаеву и переименовать в его честь центральные улицы городов.

Темы: Казахстан
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Комментарии читателей
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23.03.2019, 23:18
Гость: Александр

Младшый Джус- иудей нацык по нашему не может уйти в не бытио без пафоса.Швейцария их семью держит за одно место.
23.03.2019, 22:49
Гость: alvarez

Если петя победит на выборах,то Киев переименуют в Петроград или Петромисто!Хе-хе
23.03.2019, 20:20
Гость: Сергей

Нур-в переводе с арабского означает свет.Суллтан- это властелин.Нур Суллтан в переводе с арабского означает - властелин света.Очень даже красиво.
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