Столицу Казахстана официально переименовали в Нур-Султан

12:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана Астаны в город Нур-Султан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

После ухода 19 марта в отставку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева президентом Казахстана стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Именно он предложил переименовать Астану в честь экс-президента. Кроме того, предлагалось установить памятник Назарбаеву и переименовать в его честь центральные улицы городов.