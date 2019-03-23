]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве

17:25 23.03.2019
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Президент Украины Петр Порошенко считает, что визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука в Москву на переговоры с властями и представителями «Газпрома» направлены против Украины. Об этом он заявил на совете регионального развития в Черновицкой области. 

«Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — приводит его слова РБК.

В минувшую пятницу, 22 марта, в Москве прошла встреча Бойко и Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На совещании присутствовал также предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Они обсуждали вопрос о поставках газа, украинские политики также попросили содействия для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере.

Служба безопасности Украины объявила, что намерена провести проверку визита украинских политиков в Москву. Украинские спецслужбы отметили, что Бойко и Медведчук поехали «к одному из лидеров страны-агрессора».

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.03.2019, 23:37
Гость: ответ от другого

Ну, справедливости ради, войну против твоей страны развязали такие, как ты, или, скорее, морально поддерживаемые тобой. Это не в оправдание РФ, а ,как говорят, ничего личного.Избавляться надо от расизма по отношению к юго-восточникам. А то они, конечно, как еще до Революции говорили, "вайлувати", но приходит момент, и люди изменяются. В смысле, начинают соображать и действовать.
23.03.2019, 23:32
Гость: иностранец

Никаких переговоров не было и быть не могло: и тот ,и другой- частные лица. Значит, джентльмены поделились своими соображениями по некоторым интересующим их вопросам с господином Медведевым, и ничего больше.Это не стоит обсуждать уже хотя бы потому, что политическая сила, если ее можно так назвать, которую возглавляют господа, вряд ли победит на ,типа, президентских выборах. С другой стороны,даже если победит, то вопросы, обсуждавшиеся в Москве, не входят в предметную компетенцию Президента. Хотя, конечно, в постсовке даже в отличие от СССР права никогда не было и нет.
23.03.2019, 22:16
Гость: другойгость

какие плавления? Кто пояснит?
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.