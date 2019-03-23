Порошенко прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука в Москву на переговоры с властями и представителями «Газпрома» направлены против Украины. Об этом он заявил на совете регионального развития в Черновицкой области.

«Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — приводит его слова РБК.

В минувшую пятницу, 22 марта, в Москве прошла встреча Бойко и Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. На совещании присутствовал также предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Они обсуждали вопрос о поставках газа, украинские политики также попросили содействия для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере.

Служба безопасности Украины объявила, что намерена провести проверку визита украинских политиков в Москву. Украинские спецслужбы отметили, что Бойко и Медведчук поехали «к одному из лидеров страны-агрессора».