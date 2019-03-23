Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование «дела РФ»

08:40

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, не выдвинул новых обвинений перед завершением работы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что Мюллер завершил свое расследование и передал все документы генеральному прокурору США Уильяму Барру.

"Отчет Мюллера закончен и передан генпрокурору Барру. Остается на его усмотрение, насколько делать итоги этого расследования достоянием общественности", - пишут СМИ.

Ранее во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа, но ни одно из этих обвинений не было связано с темой расследования.

Основной задачей Роберта Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

Пока что данных о том, к каким выводам пришел Мюллер, нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения ряду соратников Трампа, однако ни одно из них не связано с темой предполагаемого сговора с РФ. Следователи почти не общались со СМИ и редко делали заявления о ходе работы.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора с Россией у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, такой сговор с Москвой существовал у его противников - демократов.

Американские спецслужбы убеждены, что РФ пыталась повлиять на выборы 2016 года в США, но не добилась успеха. Россия подобные обвинения отрицает.