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В Лондоне проходит массовая демонстрация за новый референдум по брекситу

22:39 23.03.2019
Фото с сайта u-f.ru

В Лондоне сотни тысяч людей принимают участие в демонстрации с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из ЕС. Протестующие направляются к зданию парламента, сообщает RT.

Голосование по брекситу состоялось в Соединённом Королевстве в 2016 году, однако процедура выхода страны из Евросоюза до сих пор не завершена. Ранее премьер-министр Тереза Мэй попросила Брюссель отсрочить брексит на 3 месяца, но ЕС назначил окончательную дату — 22 мая в случае одобрения сделки британским парламентом или 12 апреля, если её условия не будут приняты.

Темы: Великобритания
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23.03.2019, 23:59
Гость: Европеец

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