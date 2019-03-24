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Украина запретила ввозить «Мастера и Маргариту» и еще 16 книг из России

12:31 24.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны 17 изданий из России, усмотрев в них "признаки пропаганды". Среди них - роман "Мастер и Маргарита", выпущенный издательством "Азбука-Аттикус", сообщает РИА Новости.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Етниктрейд" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Под запрет попали книги московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузник "Нерассказанная история США" московского издательства  и серии книг по психологии Даниила Райгородского.

Темы: Литература в мире, Литература в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 20:32
Гость: смотрел и читал

Вообще худ.литературу не уважаю в большинстве случаев, но "Мастер и Маргарита" как книга так и фильм понравился. Иногда удивлённо развожу руками от авторов книг и сценаристов фильмов от того насколько они бывает ярко отмечают весьма толковые моменты. Причём уверен, что большинство из них даже не понимают насколько глубоко. Но это уже вопросы веры и развития духа.
24.03.2019, 20:22
Гость: то и чушь

Да,издание было дефицитное,в 70х надо было 20 кг макулатуры сдать и еще найти где есть в продаже.Вот некоторые и ксерокопировали.Хотя тиражи были огромны,не чета нынешним,но что поделать,не хватало-читающая была страна...
24.03.2019, 20:04
Гость: Извините, Владимир

А Колобка Вы осилили? Он значительно короче.
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