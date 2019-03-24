Украина запретила ввозить «Мастера и Маргариту» и еще 16 книг из России

12:31

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны 17 изданий из России, усмотрев в них "признаки пропаганды". Среди них - роман "Мастер и Маргарита", выпущенный издательством "Азбука-Аттикус", сообщает РИА Новости.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Етниктрейд" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Под запрет попали книги московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузник "Нерассказанная история США" московского издательства и серии книг по психологии Даниила Райгородского.