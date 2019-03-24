]]> ]]>
Главная В мире Новости

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

11:10 24.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

"За последние два месяца было похищено более $30 млрд", - приводит его слова ТАСС

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. "Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул он.

Темы: Венесуэла
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.03.2019, 18:17
Гость: Alex202

Но это ведь ещё не полная стоимость "демократии"? Предстоит ещё "оплата" гуманитарной помощи и ганитарных бомбардировок.
24.03.2019, 16:30
Гость: Путник

Повторяю! Доллары американские. После сертификаты пользователя вернулись к хозяину.
24.03.2019, 16:26
Гость: Мдаа

Чувствуют Мадуро с соратниками печальное будущее. Готовятся... Правда, сколько они из этих 30 млрд. еще раньше разворовали - никому не ведомо.
Все комментарии (17)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.