Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

11:10

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

"За последние два месяца было похищено более $30 млрд", - приводит его слова ТАСС.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. "Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул он.