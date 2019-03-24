Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него

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Венесуэльские силовики сорвали план покушения на президента Николаса Мадуро, подготовленный лично лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. С таким утверждением выступил в субботу вечером глава государства.

"Меня хочет убить североамериканский империализм, - приводит его слова ТАСС. - Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола [Гуайдо, по мнению президента Венесуэлы]". Мадуро добавил, что прокуратура "далеко продвинулась в расследовании этого дела" и уже скоро точно будут "новые аресты новых террористов".

Ранее на этой неделе власти Венесуэлы задержали Роберто Марреро, секретаря Гуайдо. Его, как заявил глава МВД Нестор Ревероль, обвиняют в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Во время обыска, по данным ведомства, у Марреро дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.