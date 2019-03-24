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Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него

14:57 24.03.2019
Николас Мадуро. Фото с сайта wikipedia.org
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Венесуэльские силовики сорвали план покушения на президента Николаса Мадуро, подготовленный лично лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. С таким утверждением выступил в субботу вечером глава государства.

"Меня хочет убить североамериканский империализм, - приводит его слова ТАСС. - Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола [Гуайдо, по мнению президента Венесуэлы]". Мадуро добавил, что прокуратура "далеко продвинулась в расследовании этого дела" и уже скоро точно будут "новые аресты новых террористов".

Ранее на этой неделе власти Венесуэлы задержали Роберто Марреро, секретаря Гуайдо. Его, как заявил глава МВД Нестор Ревероль, обвиняют в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Во время обыска, по данным ведомства, у Марреро дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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24.03.2019, 21:24
Гость: Зачем?

При Мадуре инфляция достигла семи миллионов процентов в год.Народ в Колумбию ездит за булкой хлеба. Да американцам не покушаться на Мадуру надо, а охрану к нему приставить, беречь, холить и лелеять. И орденом наградить. Где еще такого тупого найдешь?
24.03.2019, 21:06
Гость: стас

не понимаю,почему американцы цацкаются с этой мадурой? Один ударный беспилотник легко решит проблему и народ вздохнет с облегчением! Также можно решить вопрос с северной Кореей и ещё парой тройкой опасных стран.
24.03.2019, 18:36
Гость: Питон

Очень странно почему законный президент Мадуро до сих пор не изловил и не прибил самозванца Гуайдо ему явно нравиться с ним в догонялки и прятки играть.
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