]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

00:01 25.03.2019
Фото из соцсети
Материалы по теме:

В аэропорт Каракаса на двух лайнерах — Ан-124 и Ил-62 — прибыли 99 российских военных и 35 тонн груза, передает радио Бизнес-ФМ со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

В аэропорту 99 военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе, пишет газета El Comercio.

Источник в дипломатическом сообществе заявил РИА Новости, что военные прибыли из России «для участия в двусторонних консультациях». По его словам, «ничего загадочного» в этом визите нет — прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных много лет назад.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.

Темы: Венесуэла
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.