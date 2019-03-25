В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

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В аэропорт Каракаса на двух лайнерах — Ан-124 и Ил-62 — прибыли 99 российских военных и 35 тонн груза, передает радио Бизнес-ФМ со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

В аэропорту 99 военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе, пишет газета El Comercio.

Источник в дипломатическом сообществе заявил РИА Новости, что военные прибыли из России «для участия в двусторонних консультациях». По его словам, «ничего загадочного» в этом визите нет — прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных много лет назад.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что из России в страну доставят несколько тонн медикаментов. По его словам, РФ пообещала оказывать Венесуэле помощь на регулярной основе.