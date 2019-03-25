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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

07:34 25.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

По словам представителя оборонного ведомства, "предчувствуя близость неминуемого фиаско", Порошенко намерен сорвать выборы президента Украины с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны.

В частности, подчеркивает Безсонов, силам спецопераций поставлена задача провести ряд провокаций, одна из которых будет в отношении сотрудников ОБСЕ, а другая будет заключаться в массовой гибели граждан. Отмечается, что обе провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.

"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики. Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое. Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как "очередной акт агрессии" с нашей стороны", – заявил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что в таком случае "руки Киева будут развязаны" для активизации боевых действий в Донбассе.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Как напоминает РИА Новости, лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20 процентов.

Темы: Донецк, Выборы на Украине, Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 11:49
Гость: На самом деле

У Порошенко только один план. Остаться уважаемым партнером.
25.03.2019, 10:59
Гость: полухохол

Диверсии и провокации изначально были и останутся основной"политикой"у бандеровской хунты !Самим надо быть готовым и вовремя реагировать,как на границе,так и информационном противостоянии.
25.03.2019, 10:52
Гость: вроде

сезон грибов еще не наступил, а глючит не по-детски.
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