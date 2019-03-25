Еврейская община уже переименовала Днепропетровскую область в Сичеславскую

Хотя законодательно процесс переименования далеко не завершен, Днепропетровщины на карте Украины больше не будет

Сенсация из главной синагоги Днепра. «Вчера на празднике Пурим ведущий официально представил раввина Каминецкого как Главного раввина Днепра и Сичеславской области». Это сообщение сделал руководитель пресс-службы областной еврейской общины Олег Ростовцев.

Шмуэль Каминецкий – один из наиболее авторитетных иудейских клерикалов постсоветского пространства. А главное, прихожане его хоральной синагоги «Золотая Роза» реально самые влиятельные и богатые люди самостийной державы. Среди них гражданин Украины и Израиля олигарх Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский. Фото с сайта antifashist.com

Он был экс-губернатором Днепропетровщины, когда демонстративно надел футболку с надписью «Жидобандера» и фактически дал благословение этому неологизму. Именно так стали называть сами себя люди с еврейскими корнями, которые поддержали Евромайдан и ультраправых «правосеков»* — наследников идей Бандеры.

Высокое положение требует представлять главного раввина Днепра и Днепропетровской области всегда официально, по протоколу. С февраля, когда Верховная Рада начала переименование области, Шмуэля Каминецкого именовали нейтрально «главный раввин Днепра и региона». И вот прозвучало окончательное название – Сичеславская область.

Пусть законодательно процесс переименования далеко не завершен, после нынешнего представления в синагоге публика и эксперты сделали однозначный вывод – принципиальное решение принято, Днепропетровщины на карте Украины больше не будет. Теперь только «Сичеславщина». Сами украинцы могут долго спорить, однако их мнение со вчерашнего дня не имеет никакого значения. Область назовут так, как сказали на веселом мартовском празднике Пурим.

Напомним, инициатором этого экзотического варианта считается глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Бандеровец-галичанин ссылается на казаков-запорожцев и петлюровскую УНР. Подобным образом петлюровцы когда-то переименовали Екатеринослав, впоследствии ставший Днепропетровском.

Полтора месяца назад вопрос нового имени Днепропетровской области появился в пленарной повестке Верховной Рады. 240 нардепов проголосовали и отправили законопроект в Конституционный суд. Проблема в том, что менять имя области сложнее, чем города или поселка. Нужно переписывать Конституцию. Второе чтение намечено на следующей сессии, то есть не раньше осени. «За» окончательную версию должны нажать кнопку минимум 300 нардепов.

Похоже, раввин Каминецкий абсолютно убежден - голоса будут. Его никак не смущает, что в ноябре 2018-го парламент уже пытался заменить имена сразу двум областям – Днепропетровской в Сичеславскую и Кировоградской в Кропивницкую. Смену названия последней одобрили, зато на Днепропетровскую голосов не хватило.

Уже на следующий день сам Петр Порошенко предложил сделать область Днепровской. Многие назвали президентское предложение чистым спектаклем – хотя бы потому, что 23 ноября появился еще один «сичеславский» законопроект от бывшего лидера областной организации «Правый сектор»* нардепа Андрея Денисенко. Земляка поддержал Дмитро Ярош и еще более сотни представителей фракций «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии, БПП, «Самопомочи» и группы «Воля народа».

Вместе с Порошенко лицемерное представление устроил мэр-вешатель Борис Филатов. «Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите», - писал Филатов в своем Facebook. Словно горожане забыли, как он якобы не желал переименования города Днепропетровска, а потом спокойно «проглотил» обрезанное название.

Сегодня против «Сичеславской области» - в основном жители области. «Название самое дремучее и убогое, что можно придумать. Нужно не просто не любить, а совершенно не чувствовать и не понимать свой Город, чтобы желать нацепить на него это псевдоархаичное клеймо», - возмущенный февральский пост разместил известный блогер и бизнесмен из Днепра Макс Бужанский. Кстати, тоже еврей. Быть может, потому он в последние дни молчит как партизан. Перечить соплеменникам-жидобандеровцам себе дороже.

* «Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ