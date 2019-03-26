]]> ]]>
Главная В мире Новости

Мексика потребовала от Испании извинений за колонизацию

12:39 26.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал письма королю Испании Фелипе VI и папе римскому Франциску с призывом принести извинения его стране за многочисленные нарушения прав человека, допущенные в эпоху завоеваний региона, сообщает ВВС.

В своем послании мексиканский лидер потребовал полного признания совершенных испанскими колон преступлений и напомнил, что во время колонизации местное население массово вырезали.

"Пришло время для примирения. Но сначала нужно просить прощения. Происходили массовые убийства и угнетение. Так называемое завоевание шло с мечом и крестом. Они строили свои церкви на храмах коренных жителей", - подчеркнул Лопес Обрадор.

Испанская сторона отклонила данный призыв, предложив вести конструктивный диалог. "Прибытие испанцев на территорию современной Мексики 500 лет назад нельзя судить с современных позиций. Наши братские народы всегда умели смотреть на наше общее прошлое без ненависти и с конструктивной точки зрения", - цитирует "Интерфакс" заявление официального Мадрида.

Испанская колонизация началась с открытием Америки Христофором Колумбом в 1492 году.

Завоевание Мексики начал конкистадор Эрнан Кортес, который в 1519 году прибыл в район современного Веракруса. В том числе и его усилиями пала империя ацтеков, что положило начало 300-летнему правлению испанцев.

Независимость Мексика обрела после войны за независимость (1810 - 1821 гг.), когда она стала федеративной республикой в 1824 году.

Темы: Испания, Мексика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2019, 20:01
Гость: Правозащитник

Есть только один закон - он называется Тора. Криминальные законы свыше Торы - преступление болванов и жуликов от юриспруденции, включая тех кто пишет и исполняет подобные "законы".
26.03.2019, 19:16
Гость: Хмы

В кине показать что угодно можно, но как эти ребята строили пирамиды и города без подъемных кранов, без колёс, без лома и какой то Мамакуны (мать настоятельница у инков), у Мела Гибсона умишка не хватило.
26.03.2019, 19:10
Гость: Хмы

ЕСовцы привезли инкам чуму, холеру, грипп от которых вымерло 90% туземцев. Но и туземцы не остались в долгу за такой бартер отдали ЕСовцам бульбу, маис, махорку, сифилис. ЕСовцы надели парички, так сказать совершили "Модный приговор".
Все комментарии (21)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.