Мексика потребовала от Испании извинений за колонизацию

12:39

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал письма королю Испании Фелипе VI и папе римскому Франциску с призывом принести извинения его стране за многочисленные нарушения прав человека, допущенные в эпоху завоеваний региона, сообщает ВВС.

В своем послании мексиканский лидер потребовал полного признания совершенных испанскими колон преступлений и напомнил, что во время колонизации местное население массово вырезали.

"Пришло время для примирения. Но сначала нужно просить прощения. Происходили массовые убийства и угнетение. Так называемое завоевание шло с мечом и крестом. Они строили свои церкви на храмах коренных жителей", - подчеркнул Лопес Обрадор.

Испанская сторона отклонила данный призыв, предложив вести конструктивный диалог. "Прибытие испанцев на территорию современной Мексики 500 лет назад нельзя судить с современных позиций. Наши братские народы всегда умели смотреть на наше общее прошлое без ненависти и с конструктивной точки зрения", - цитирует "Интерфакс" заявление официального Мадрида.

Испанская колонизация началась с открытием Америки Христофором Колумбом в 1492 году.

Завоевание Мексики начал конкистадор Эрнан Кортес, который в 1519 году прибыл в район современного Веракруса. В том числе и его усилиями пала империя ацтеков, что положило начало 300-летнему правлению испанцев.

Независимость Мексика обрела после войны за независимость (1810 - 1821 гг.), когда она стала федеративной республикой в 1824 году.