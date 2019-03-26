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В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

10:26 26.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, пишет РИА Новости.

Законопроект носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности", а вкратце - "Закон 2019 года об европейской энергетической безопасности и диверсификации". За него проголосовал 391 депутат, против были 24.

Документ призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Согласно законопроекту, все это должно быть целью американской внешней политики и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями. Кроме того, предусмотрена прямая поддержка США строительству трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США.

Темы: США, Отношения России и США, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 16:36
Гость: Иван простак

А чё. Геополитический аналог старухи Шапокляк рассудил недурно. Коль мы не
вытягиваем конкурецию с Россией по энергоносителям, то тупо вломим Европе дорогой газ.
26.03.2019, 14:50
Гость: владимир

"Важно понять всему нашему сообществу что стране нужна другая кадровая политика".
Наше сообщество давно это знает(спросите у любого прохожего на улице). Знает об этом и власть, но ей этого не надо, власти надо власти и денег!
26.03.2019, 14:11
Гость: гнус

Все по кремлевскому варианту,"здравый смысл"торжествует у "друзей и партнеров".....
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