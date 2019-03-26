В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

10:26

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, пишет РИА Новости.

Законопроект носит название "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности", а вкратце - "Закон 2019 года об европейской энергетической безопасности и диверсификации". За него проголосовал 391 депутат, против были 24.

Документ призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Согласно законопроекту, все это должно быть целью американской внешней политики и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями. Кроме того, предусмотрена прямая поддержка США строительству трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти сенат и быть подписан президентом США.