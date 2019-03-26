В конгрессе США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

06:40

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле, пишет РИА Новости.

Законопроект под названием "Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой" был принят единогласно присутствовавшим кворумом депутатов после 40-минутного обсуждения. Как отмечает агентство, для вступления в силу он должен быть принят сенатом и подписан президентом.

Документ выражает мнение палаты представителей о том, что Россия поддерживает власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В течение 120 дней с момента принятия законопроекта госсекретарь должен будет отчитаться перед конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса по линии безопасности и о "потенциальной угрозе этого сотрудничества для США и стран Западного полушария".

Также в течение месяца с момента вступления в силу законопроект обязывает госсекретаря предоставить "стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством". В трехмесячный срок требуется оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры базирующейся в США компании CITGO, принадлежащей Венесуэле и де-факто реквизированной Штатами в пользу венесуэльской оппозиции.

Лицам, которые, как считает госсекретарь, действуют от имени России в поддержку сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а существующие визы отозвать.

Также палата представителей приняла законопроект о запрете продажи оружия правительству во главе с Мадуро, которая и так не осуществляется де-факто и запрещена де-юре рядом президентских указов. Кроме того, палата одобрила законопроект о помощи Венесуэле, которая в 2020 и 2021 году должна составлять не менее 150 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия под Каракасом с группой военнослужащих, которые проведут консультации с представителями Венесуэлы по ВТС. По данным крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, всего в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты доставили 35 тонн груза.

Позже госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонного разговора заявил главе МИД Сергею Лаврову, что США и страны региона не останутся в стороне, пока Россия "повышает напряженность в Венесуэле". Лавров в беседе с Помпео, как сообщил МИД, заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле и угрозы ее законным властям являются неприкрытым вмешательством в дела страны.