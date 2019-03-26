Израиль нанес удары по сектору Газа

09:32

Израильские военные продолжили наносить удары по Газе.

Как пишет РИА Новости, в ночных и утренних сводках армейская пресс-служба сообщила о 15 атакованных с воздуха "террористических целях", а также о нескольких объектах боевиков в центральной части анклава, для ударов по которым были задействованы самолеты, вертолеты и танки.

"Эти бомбардировки продолжают череду из десятков атак, которые проводятся на протяжении последних суток", — написали военные, добавив, что готовы при необходимости расширить операцию.

На юге Израиля — в Ашкелоне, Нетивоте и Офакиме — отменили занятия в школах, давая понять, что очередной раунд противостояния с палестинскими боевиками еще не окончен.

Несмотря на заявления об успехе египетских посредников, которые будто бы склонили стороны к прекращению огня, на границах анклава ночью продолжали звучать сирены тревоги, предупреждая израильтян о новых ракетных обстрелах.

За вечер понедельника военные засекли пуски около 30 ракет из сектора Газа и перехватили часть из них.

Очередное обострение конфликта началось сутки назад с пуска ракеты по густонаселенному центру Израиля, где был разрушен сельский дом и ранены семь человек, в том числе трое детей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в Вашингтон. Программу пребывания в американской столице он свел к одной встрече с Дональдом Трампом, в ходе которой состоялось подписание указа о признании американцами израильского суверенитета на Голанских высотах.

Вернувшись на родину, Нетаньяху лично возглавил операцию против группировок из Газы.