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В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

07:49 26.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада. Весной следующего года Владимир Путин вывел основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения задач.

В конце 2017 года российский лидер своим приказом вывел войска из Сирии. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.

Темы: Россия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 15:28
Гость: Александр Павлович

Может быть, военнослужащие в самоволку за самогонкой в соседнее село бегали, их там и хлопнули?
26.03.2019, 14:14
Гость: гнус

Печально,Царствие небесное!Что-то не так в планировании и подготовке таких мероприятий,уже должный уйти от таких потерь!
26.03.2019, 13:24
Гость: Татьяна Алексеевна

Зоя,прочитайте новость внимательно.
Ребята ПРОПАЛИ и их ДОЛГО ИСКАЛИ. Не надо такие новости в БАЗАР превращать.
Все комментарии (10)
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