О чём рассказал экс-сотрудник СБУ

16:40

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров принял участие в пресс-конференции в Москве, на которой рассказал о преступлениях нынешних киевских властей

Стоп-кадр программы телеканала НТВ

В понедельник, 25 марта, в Москве, в здании международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, гостем которой стал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

43-летний мужчина рассказал, что работал в СБУ с 1999 по 2018 год (с мая 2014-го — в центральном аппарате, штабе антитеррористического центра СБУ). В подтверждение этой информации были представлены грамота «За высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины» и медаль «За службу государству».

При этом с апреля 2014 года по идеологическим соображениям и на добровольной основе Прозоров стал оказывать содействие спецслужбам РФ, в частности передавая информацию о деятельности украинских силовиков в зоне проведения военной операции в Донбассе.

На конференции бывший сотрудник СБУ отметил, что в силовых структурах Украины с 2014 года получили широкое распространение «нацистские и фашистские взгляды». При этом одно из подразделений Нацгвардии Украины — «Азов» — подчиняется только своему руководителю и главе МВД Украины Арсену Авакову.

«По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране захватила кучка негодяев, которая, чтобы удержаться у власти, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну в стране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей, ведёт геноцид своего народа, уничтожая одних артиллерией и авиацией (в Донбассе), а других — неподъёмными тарифами и убийственной медициной», — заявил Прозоров.

При этом, как утверждает Прозоров, в ходе личных бесед депутат Верховной рады Владимир Парасюк сообщил, что он причастен к убийствам людей на Майдане в феврале 2014-го.

До госпереворота на Украине почти год ЦРУ и СБУ проводили системную кропотливую работу, указал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Они планировали, прогнозировали и разыгрывали различные сценарии свержения законной власти на Украине. В прогнозе украинской власти было чётко спланировано уничтожение более прогрессивной части Луганской и Донецкой областей, Крыма и Севастополя. На фоне массового уничтожения людей планировалось поставить эти территории на колени, чтобы они прервали связь с Россией. Это всё было заложено в тех документах, которые готовились во время переворота. План Украины по Крыму и Севастополю не сработал, в то время как в Луганске и Донецке погибли тысячи людей», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Донбасс

Особое внимание в ходе пресс-конференции бывший сотрудник спецслужб Украины уделил ситуации в Донбассе. По его словам, украинские власти осознавали, что при проведении военной операции будет большое число жертв. Однако это не остановило Киев, который впоследствии объявлял убитых якобы «пособниками террористов».

Кроме того, Прозоров сообщил, что СБУ провела несколько информационных операций, цель которых — убедить население в участии российских военных в конфликте в Донбассе. Под управлением украинских спецслужб находятся ряд медиа — украинский портал «Цензор.НЕТ»*, веб-сайт «ИнформНапалм» и Telegram-канал «Сталингулаг».

Прозоров также добавил, что СБУ занималась диверсионной террористической деятельностью на территории Донецкой и Луганской народных республик. За это, по его словам, отвечает 5-е управление департамента контрразведки ведомства. При этом сотрудники подразделения, как утверждает Прозоров, на регулярной основе проходят тренинги под руководством специалистов из США и Великобритании.

«Причём подготовка их идёт совсем не по линии контрразведки. Их специфика — это теракты, диверсии, разворачивание партизанского движения. Фактически 5-е управление — это спецслужба в спецслужбе», — сказал Прозоров.

Наряду с этим представители американских спецслужб также находятся в Киеве — они участвуют в совещаниях СБУ.

Прозоров выразил «абсолютную уверенность» в том, что СБУ несёт ответственность за убийства комбата ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным Моторола и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Наряду с этим 43-летнему мужчине известно, что на аэродроме в Мариуполе как минимум до января 2017-го работала тайная тюрьма, которую обозначали как «библиотека», а её заключённых называли «книгами». Через это учреждение, по его информации, прошло не менее 300 человек, по меньшей мере двое из них умерли в результате пыток, но жертв «может быть больше», добавил он.

Отметим, что в Министерстве обороны Соединённого Королевства отвергли заявление о причастности к обучению украинских военнослужащих. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что «британские военные не готовят силовиков Украины к совершению терактов и диверсий».

По словам Прозорова, СБУ занимается в Донбассе распространением ложной информации о катастрофической социально-экономической и криминогенной ситуации на этих территориях.

Помимо этого, он полагает, что СБУ несёт ответственность за то, что не сумела предотвратить трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе потасовок между сторонниками и противниками «майдана» был подожжён Дом профсоюзов, в результате чего погибли 48 человек.

«Движущей силой преступления в Одессе являлись ультрас и националистически настроенные организации. Любая спецслужба мира в таких организациях имеет массу своих осведомителей. Если СБУ допустила массовую гибель людей в Одессе, значит, сотрудники департамента защиты национальных интересов и государственности СБУ как минимум знали, а как максимум — сами это организовали», — указал Прозоров.

Крушение Boeing MH17

Экс-сотрудник СБУ, основываясь на имеющейся информации, убеждён, что Киев причастен к крушению малайзийского Boeing 777, который был сбит в июле 2014 года над Донбассом. В подтверждение своих слов он указал на два момента: «феноменально быструю реакцию» властей Украины и то, что к моменту трагедии уже несколько месяцев велись боевые действия, но воздушное пространство над этой зоной закрыто не было.

Кроме того, Прозоров сообщил, что все попытки узнать об обстоятельствах катастрофы пресекались офицерами генерального штаба, которые призывали «не лезть в эту тему, если не хочешь неприятностей».

«Но кое-что всё-таки просачивается, и я, анализируя информацию, могу сделать предположение, кто к этому причастен или кто причастен к сокрытию следов этого преступления. По моему мнению, это два человека — нынешний замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк и нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба», — заметил Прозоров.

Напомним, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера.

В августе 2014-го была создана совместная следственная группа, ведущая работу под руководством Государственной прокуратуры Нидерландов, в её состав также вошли Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В сентябре 2016-го и мае 2018 года ССГ представила два доклада о промежуточных результатах расследования. Российская сторона, которую не привлекли к расследованию, подвергла резкой критике выводы комиссии, после чего следователям был передан значительный объём вещественных данных, касающихся катастрофы. Между тем в январе 2019-го в Минобороны констатировали, что ССГ проигнорировала предоставленные Москвой документы относительно того, что сбившая самолёт ракета принадлежала Украине.

Фальсификации на выборах

Предстоящие 31 марта выборы президента Украины пройдут с нарушениями, заявил экс-сотрудник СБУ. Фальсификации, в частности, будут связаны с электронной системой «Выборы», которая находится под контролем департамента компьютерной и информационной безопасности СБУ. Согласно сведениям Прозорова, до пяти представителей спецслужбы будут находиться «в каждой территориальной избирательной комиссии», они будут охранять заготовленные результаты голосования и сопровождать их в ЦИК.

«Я считаю, что наибольшие шансы — у Порошенко, потому что, несмотря на его негативные качества, у него есть богатый опыт фальсификаций, у него подконтрольные спецслужбы и все финансовые ресурсы страны», — добавил экс-сотрудник СБУ.

Подобное мнение у него сформировалось после кампании 2014 года, когда он видел, что «людей сгоняли на выборы и чётко заставляли голосовать за того, кого надо».

Добавим, что согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 25 марта, действующий лидер Украины с 17,1% голосов респондентов уступает в президентском рейтинге только шоумену Владимиру Зеленскому (32,1%). При этом в случае проведения второго тура глава студии «Квартал 95» также одерживает победу — 43% против 17,6%.

«Спецслужбы и на сегодняшний день не снимают с себя задачи сохранения Порошенко на посту президента. Они различными методами и способами, в том числе посредством фальсификаций, идут к своей цели», — заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Надеяться на какой-то адекватный ответ Запада не стоит»

Как отметил глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров фактически подтвердил те данные, которые были представлены в ряде журналистских расследований за прошедшие годы.

«Другое дело, что власть делала вид, что этого нет, но это не значит, что это не так. На Украине всё это знают и обсуждают. Но надо понимать, что есть власть, которая, грубо говоря, говорит одно, а делает другое, а есть население Украины, которое понимает, что реалии, так сказать, совсем иные, нежели говорят», — сказал собеседник RT.

Он также выразил серьёзные сомнения в том, что Запад как-нибудь отреагирует на произошедшее.

«Даже если будет судебное решение и будут доказательства, подтверждающие слова Прозорова, Запад сделает вид, что ничего не знает, или будет аплодировать стоя и кричать: «Ура! Браво, это демократия!» Надо понимать, что к Украине отношение очень специфическое. Так что надеяться на какой-то адекватный ответ не стоит», — добавил Охрименко.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько также отметил, что сложно будет ожидать кардинальных изменений в политическом курсе Киева.

«Трудно ожидать чего-либо хорошего от одного из кандидатов в президенты, которые сейчас составляют четвёрку лидеров, в силу того, что все они будут очень сильно ограничены внешнеполитическими игроками, которые сейчас имеют преимущество на Украине. Да, конечно, преступления там очень большие, значимые — коррупция, убийства, люди выходят на улицу и пропадают... Но я не думаю, что сейчас мы можем ожидать, чтобы к власти пришёл не то чтобы пророссийский, но хотя бы проукраинский кандидат», — подчеркнул эксперт.

В СБУ признали, что Василий Прозоров работал в спецслужбе, где занимал должность «старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба антитеррористического центра СБУ». Отмечается, что 43-летнего мужчину якобы уволили с этого поста за служебное несоответствие. В ведомстве также обвинили Прозорова в торговле совестью и военной присягой и пригрозили расплатой.

«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и т.п.», — говорится в заявлении.

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Авторы: Роман Шимаев, Анна Лушникова, Полина Полетаева