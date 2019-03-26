Рада официально приравняла бандеровцев к ветеранам войны

13:19

Закон о признании участниками боевых действий боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) вступил в силу на Украине, пишет ТАСС.

Как отмечает агентство, данный закон дополняет перечень участников боевых действий, установленный законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Ранее по закону участниками боевых действий считались только те боевики УПА, которые вели действия против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

В пояснительной записке к новому закону отмечается, что на конец мая 2018 года в живых оставалось около 1,2 тыс. членов ОУН-УПА. Участникам боевых действий на Украине предоставляется около 20 льгот, в том числе льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами.

Отмечается, что принятый Радой закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Он подвергся резкой критике и на Украине, и за рубежом. В частности, закон может стать поводом к подаче международных исков против Киева от имени жертв националистов.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Великой Отечественной войны ОУН в сотрудничестве с немецкими спецслужбами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА.